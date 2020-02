News 1971 Project Helios (Switch)

Dystopie intéressante que nous propose ce jeu de stratégie au tour par tour, dans une Europe dévastée et isolée. Un monde post-apocalyptique innervé par des éléments de la seconde guerre mondiale et de SF, où un conflit mondial aurait dévasté l'Amérique du Nord, les armes ayant altéré le climat de la planète, la plongeant dans une nouvelle ère glaciaire, avec des millions de victimes à la clé.

Dans ce no man's land dévasté, deux équipes de quatre personnages, chacun possédant ses propres armes, ses capacités, son inventaire, ses propres problèmes et ses motivations personnelles, se joignent à une mission à haut risque : retrouver le Dr Margaret Blythe, une importante scientifique kidnappée par une stratocratie ( une forme de gouvernement militaire dans lequel l'État et l'armée ne font qu'un, où les postes gouvernementaux sont toujours occupés par des officiers et chefs militaires), s'infiltrer au sein des quartiers généraux militaires et se méfier d'une secte religieuse anti-technologique dangereuse. Il faudra donc se souder les coudes, éviter les attaques de pilleurs : ces combats rapprochés côté à côté permettront d'en apprendre un peu plus les uns sur les autres.