News Nintendo DS Lite (NDS)

Il y a des découvertes qui nous étonnent, tant il semble incroyable qu'après tant d'années, une console comme la DS Lite ait encore des secrets à révéler. C'est pourtant le cas si l'on en croit l'équipe Lost Nintendo History , qui a découvert à la fin de l'année 2020 que la Nintendo DS Lite était dotée d'une fonction de sortie vidéo permettant de basculer l'affichage de l'écran supérieur vers... un écran de télévision.La manipulation n'est pas impossible, mais elle est toutefois difficile, et expliquée sur le projet Github en lien ci-dessus. Le processus n'est pas nouveau chez Nintendo qui a souvent aimé nous permettre de jouer à des jeux portables avec le confort d'une TV de salon : on se souvient de la GameCube avec le Game Boy Player, voire même la Switch, dans une certaine mesure !Le circuit intégré de la console dispose d'une fonction qui permet de basculer l'affichage vers une sortie vidéo qui est alors affichée sur un écran de télévision. Il faut bidouiller un peu sa console, certes, mais ce n'est pas impossible et on est curieux de savoir si parmi nos lecteurs, certains vont se laisser tenter par l'expérience (on décline évidemment toute responsabilité en cas de dommage irréparable causé à votre console désormais trésor de la Playhistoire !).Evidemment, ce n'est pas vraiment une fonction que Nintendo voulait rendre publique, l'activer nécessite donc d'entrer dans l'illégalité en patchant sa console pour lui ajouter quelques éléments logiciels nécessaires pour bloquer le... blocage de la fonctionnalité au boot de la console. Les adeptes du homebrew sont à pied d'oeuvre pour offrir une solution encore plus simple, qui sera réservée aux possesseurs d'une Nintendo DS Lite (la fonction n'existe ni sur DS, ni sur DSi).Evidemment, une fois la console patchée, il est nécessaire d'amener le signal vidéo jusqu'à sa télévision : pour ce faire, il va falloir se lancer dans l'électronique, via les instructions disponibles ici , qui vous permettront de transformer le signal transmis en signal analogique... Eh oui, en 2006, on ne parlait pas encore le HDMI couramment chez Nintendo !La découverte nous semble en tout cas complètement dingue, et on ne peut que féliciter les petits génies de l'électronique qui ont découvert cette fonctionnalité, même si elle est toutefois difficile à mettre en oeuvre... et honnêtement pas tout à fait très utile, 15 ans après !Source : Lost Nintendo History