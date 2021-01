Galerie images 04/01/2021

Tout d’abord, reprenons les bonnes vieilles habitudes, nous allons comme toujours débuter avec les classements multiplateformes. Durant ces trois semaines, Animal Crossing et Mario Kart ont dominé les trois classements en cette période de Fêtes. Une seule semaine vient faire exception : la semaine 50 qui marque la seconde semaine de commercialisation de Cyberpunk 2077 qui se classe à la première place du classement dans sa version PS4.Pour ce qui est des autres titres présents, on remarque toujours durant la semaine 50 la version Xbox de Cyberpunk qui se cramponne elle aussi. Une fois la semaine 51 venue les choses rentrent néanmoins dans l’ordre, FIFA 21 et Call of Duty : Black Ops Cold War refont parler d’eux et Assassin’s Creed Valhalla s’avance dans le classement.Sur le même thème : Amazon.fr : Nintendo a dominé le classement des ventes de jeux en 2020 Enfin pour cette semaine 52, Assassin’s Creed Valhalla s’en est allé, remplacé par une autre production d’Ubisoft : Just Dance 2021 ! Le titre marque à cette occasion sa première apparition dans le classement et était d’ailleurs déjà présent sur le détail par plateforme la semaine précédente.Semaine 50 :1. Cyberpunk 2077 – PS4 (Bandai Namco Entertainment)2. Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch (Nintendo)3. Mario Kart 8 Deluxe – Nintendo Switch (Nintendo)4. Cyberpunk 2077 – Xbox One (Bandai Namco Entertainment)5. Assassin’s Creed Valhalla – PS4 (Ubisoft)Semaine 51 :1. Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch (Nintendo)2. Mario Kart 8 Deluxe – Nintendo Switch (Nintendo)3. Assassin’s Creed Valhalla – PS4 (Ubisoft)4. FIFA 21 – PS4 (Electronic Arts)5. Call of Duty: Black Ops Cold War – PS4 (Activision-Blizzard)Semaine 52 :1. Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch (Nintendo)2. Mario Kart 8 Deluxe – Nintendo Switch (Nintendo)3. FIFA 21 – PS4 (Electronic Arts)4. Call of Duty: Black Ops Cold War – PS4 (Activision-Blizzard)5. Just Dance 2021 – Nintendo Switch (Ubisoft)Comme vous avez pu le constater, les semaines 50 et 51 ne comportent que deux productions Nintendo Switch. De ce fait, le détail par plateforme, comportant lui la liste des trois productions les plus vendues, nous en apprendra plus sur les ventes sur la plateforme.Voici les listes en question :Semaine 50 :1. Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch (Nintendo)2. Mario Kart 8 Deluxe – Nintendo Switch (Nintendo)3. Super Mario 3D All-Stars – Nintendo Switch (Nintendo)Semaine 51 :1. Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch (Nintendo)2. Mario Kart 8 Deluxe – Nintendo Switch (Nintendo)3. Just Dance 2021 – Nintendo Switch (Ubisoft)Du côté de la 3DS, la console finie son année comme elle l’a toujours abordée depuis le premier confinement, c’est-à-dire avec un classement menée par Animal Crossing: New Leaf et souvent secondé par Mario Kart 7. C’est ce que ces classements confirment avec toutefois trois titres différents à la dernière position.Semaine 50 :1. Animal Crossing: New Leaf – Nintendo 3DS (Nintendo)2. Mario Kart 7 – Nintendo 3DS (Nintendo)3. Super Mario 3D Land (Nintendo Selects) – Nintendo 3DS (Nintendo)Semaine 51 :1. Animal Crossing: New Leaf – Nintendo 3DS (Nintendo)2. Mario Kart 7 – Nintendo 3DS (Nintendo)3. Luigi’s Mansion 2 (Nintendo Selects) – Nintendo 3DS (Nintendo)Semaine 52 :1. Animal Crossing: New Leaf – Nintendo 3DS (Nintendo)2. Mario Kart 7 – Nintendo 3DS (Nintendo)3. New Super Mario Bros. 2 – Nintendo 3DS (Nintendo)Afin de retrouver le classement de la semaine 49, il vous suffit de cliquer ici même. Si vous souhaitez découvrir le détail des ventes sur d’autres plateformes, c’est cette fois sur ce lien qu’il vous faudra vous orienter