Galerie images 29/03/2021

Après sa domination totale pendant trois semaines, Nintendo perd le contrôle total du classement des meilleures ventes françaises en cette semaine 11. La cause de cela : la fin de commercialisation de Super Mario 3D All-Stars arrive à grand pas (31 mars) et les stocks restant sont en train d’être écoulés dans les magasins. Pour le remplacer, c’est un The Last of Us II sorti d’outre-tombe qui débarque à la dernière place de ce classement.Pour les quatre premières positions en revanche, ne cherchez rien d’époustouflant. Le seul changement notable est le fait que Ring Fit Adventure se tient à la seconde position du podium en dépit de Mario Kart 8 Deluxe qui la stagnait depuis plusieurs semaines jusqu’alors. Pfiou, c'est trop pour nos petits cœurs fragiles !1. Super Mario 3D World + Bowser's Fury – Nintendo Switch (Nintendo)2. Ring Fit Adventure – Nintendo Switch (Nintendo)3. Mario Kart 8 Deluxe – Nintendo Switch (Nintendo)4. Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch (Nintendo)5. The Last of Us Part II – PS4 (Sony)A lire aussi : Monster Hunter Rise : 4 millions d'exemplaires déjà expédiés, un bug bloquant à connaître Du côté de la 3DS, on notera le départ de Luigi’s Mansion 2 qui nous avait fait l’honneur de sa présence momentanée. Pour le remplacer, Super Mario 3D Land s'est désigné pour occuper la fin de ce classement. La pole position est toujours occupée par Animal Crossing: New Leaf, suivi par The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D. Pour résumer, RAS de ce côté-là, comme d’habitude en fait.1. Animal Crossing: New Leaf – Nintendo 3DS (Nintendo)2. The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D – Nintendo 3DS (Nintendo)3. Super Mario 3D Land – Nintendo 3DS (Nintendo)Afin de retrouver le classement de la semaine précédente, il vous suffit de cliquer ici même. Si vous souhaitez découvrir le détail des ventes sur d’autres plateformes, c’est cette fois sur ce lien qu’il vous faudra vous orienter. Enfin, si vous désirez découvrir les statistiques de cette même semaine au Japon, c’est ici que vous devrez cliquer.