Galerie images 22/03/2021

Si l’on devait résumer cette semaine 10 en de simples mots, ceux présents dans le titre de cet article semblent tous indiqués. "Du pareil au même", vous vous souvenez du classement de la semaine précédente ? Oui ? Et bien dommage pour vous car vous retrouverez exactement le même cette semaine-ci !Mario 3D Word, Mario Kart, Ring Fit, Animal Crossing et Mario 3D All-Stars occupent cette semaine encore les 5 places du classement et semblent bien installés. Au moins, ça nous facilite la tâche de rédaction, un simple copié-collé et c’est fait ! D’ailleurs… le voici :1. Super Mario 3D World + Bowser's Fury – Nintendo Switch (Nintendo)2. Mario Kart 8 Deluxe – Nintendo Switch (Nintendo)3. Ring Fit Adventure – Nintendo Switch (Nintendo)4. Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch (Nintendo)5. Super Mario 3D All-Stars – Nintendo Switch (Nintendo)Cependant pour ce qui est de la 3DS, on observe cette fois-ci un petit changement. En fait cette semaine les classements 3DS et multiplateformes ont changé les rôles. Dommage, un second copié-collé ne nous aurait pas fait grand mal pourtant… mais soit ! Mario Kart 7 qui semblait bien installé effectue cette semaine un arrêt au stand et en guise de compensation, notre chasseur de fantômes froussard préféré revient dans le classement.1. Animal Crossing: New Leaf – Nintendo 3DS (Nintendo)2. The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D – Nintendo 3DS (Nintendo)3. Luigi’s Mansion 2 – Nintendo 3DS (Nintendo)Afin de retrouver le classement de la semaine précédente, il vous suffit de cliquer ici même. Si vous souhaitez découvrir le détail des ventes sur d’autres plateformes, c’est cette fois sur ce lien qu’il vous faudra vous orienter . Enfin, si vous désirez découvrir les statistiques de cette même semaine au Japon, c’est ici que vous devrez cliquer.