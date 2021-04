Galerie images 23/04/2021

Galerie images 23/04/2021

A l’occasion de cette 15e semaine de l’année 2021, Koei Tecmo s’implante dans le classement avec la sortie de son nouveau Winning Post 9 2021 (uniquement au Japon). Bien que ses ventes soient faibles, le jeu parvient à s’emparer de la troisième place pour sa version Switch et cinquième pour sa version PS4.Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! réalise donc sa première descente hors du podium alors que Monster Hunter et Mario 3D World se cramponnent. Par ailleurs, les ventes de Monster Hunter se rapprochent de plus en plus des deux millions. Ainsi, il ne lui reste plus qu’à écouler 115 887 copies pour atteindre ce cap, soit un peu plus de 5 000 copies de plus à vendre par rapport sa performance cette semaine.Un autre jeu qui s’approche aussi des deux millions à sa vitesse est Minecraft. Le titre vient tout juste d’atteindre les 1 900 000 exemplaires écoulés. Mario Kart 8 Deluxe s’approche quant à lui des 3 800 000. Enfin, Animal Crossing reprend le dessus sur Smash, qui écope d'une 10e place.1. [NSW] Monster Hunter Rise (Capcom, 03/26/21) – 110 050 (1 884 113)2. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 16 536 (658 642)3. [NSW] Winning Post 9 2021 (Koei Tecmo, 04/15/21) – 11 839 (Nouveau)4. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 11 141 (2 112 646)5. [PS4] Winning Post 9 2021 (Koei Tecmo, 04/15/21) – 10 698 (Nouveau)6. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9 509 (3 783 621)7. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 8 973 (2 510 422)8. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 8 957 (1 901 357)9. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 7 243 (6 735 163)10. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 6 682 (4 242 726)Pour ce qui est des ventes de consoles, les chiffres restent très similaires à ceux de la semaine précédente. En effet, ils stagnent entre 96 259 ventes la semaine dernière et 94 057 ventes cette semaine. En réalité, si les ventes de Switch classiques ont augmenté de 8 000 unités, celles de Switch Lite ont baissé de 10 000 unités.A lire aussi : Nintendo aurait dit non au streaming de jeux sur Switch La PS5 pour sa part se rapproche à nouveau des 20 000 consoles vendues à la semaine, alors que l’écart se réduit entre Series S (qui vient tout juste de dépasser les 10 000 consoles vendues depuis sa sortie) et la 2DS. La Series X se contente de son côté de regarder le spectacle depuis sa tanière.1. Nintendo Switch – 56,707 (15,735,989)2. Nintendo Switch Lite – 37,350 (3,674,751)3. PlayStation 5 – 19,064 (534,073)4. PlayStation 5 Digital Edition – 3,031 (104,548)5. PlayStation 4 – 1,660 (7,779,737)6. New Nintendo 2DS XL (2DS comprise) – 498 (1,161,996)7. Xbox Series S – 405 (10,099)8. Xbox Series X – 140 (31,185)Afin de retrouver le classement de la semaine passée au Japon, il vous suffit de cliquer ici-même. Tandis que si vous désirez découvrir les statistiques de la semaine précédente en France, c'est ici que vous devriez vous diriger.