Comme nous pouvions le prédire, Monster Hunter Rise se positionne encore à la première place du classement. Les deux autres places du podium sont à nouveau occupées par Super Mario 3D World et Momotaro Dentetsu. Mario Kart suit comme à son habitude la tête de course de très près.Ring Fit se positionne à la cinquième place, Minecraft, Animal Crossing et Smash Ultimate le suivent. A la neuvième place, un nouveau venu, Outriders, l’un des premiers jeux Next-Gen annoncé en début d’année dernière. Enfin, Splatoon 2 ferme la marche.A lire aussi : Monster Hunter Rise : plus de 5 millions de ventes déjà à travers le monde et un cadeau Pour revenir sur Monster Hunter, sachez qu’il dépasse déjà (en deux semaines seulement !) les 1 500 000 ventes totales alors que Mario 3D World atteint juste les 600 000 (depuis février).1. [NSW] Monster Hunter Rise (Capcom, 03/26/21) – 277 604 (1 579 736)2. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 27 833 (620 516)3. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 16 289 (2 088 585)4. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 12 079 (3 763 673)5. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 11 722 (2 491 295)6. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 10 253 (1 882 992)7. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 9 653 (6 720 514)8. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 9 270 (4 228 209)9. [PS4] Outriders (Square Enix, 04/01/21) – 6 596 (Nouveau)10. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 6 027 (3 831 996)Côté ventes de consoles, la Switch s’est encore vendue comme des petits pains... le quotidien ! Cette semaine, ce sont 135 076 que Nintendo a écoulé. Le total est désormais de 19 220 424 exemplaires écoulés, dont 15 630 549 pour le modèle classique qui dépasse les 15 600 000 exemplaires écoulés depuis 2017 (bientôt les 16 millions) et 3 589 875 pour la Lite qui devrait atteindre les 3 600 000 sous peu.Pour la concurrence, notez que la PS5 dépasse enfin les 500 000 exemplaires vendus de peu, et que la Digital Edition se rapproche de plus en plus des 100 000. Dans le même temps, la PS4 Pro nous a quitté, elle qui stagnait les 13 exemplaires vendus depuis tant de mois.1. Nintendo Switch – 72 184 (15 630 549)2. Nintendo Switch Lite – 62 892 (3 589 875)3. PlayStation 5 – 16 459 (501 935)4. PlayStation 5 Digital Edition – 4 296 (99 031)5. PlayStation 4 – 1 591 (7 776 647)6. New Nintendo 2DS LL (2DS comprise ) – 752 (1 160 876)7. Xbox Series X – 122 (30 758)8. Xbox Series S – 37 (9 410)Afin de retrouver le classement de la semaine passée au Japon, il vous suffit de cliquer ici-même. Tandis que si vous désirez découvrir les statistiques de la semaine précédente en France, c'est ici que vous devriez vous diriger.