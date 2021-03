Galerie images 19/03/2021

En cette 10e semaine de l’année, Nintendo conserve son règne. Et pour mener cette entreprise, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury tient les rennes avec sa première place habituelle. Derrière lui, Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! est revenu sur Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (désormais à la 5e place) et est toujours suivi par Ring Fit Adventure. Ensuite, la 4e place est occupée par A-Train All Aboard! Tourism, le dernier jeu de la série de simulation particulièrement célèbre japon d’Artdink.Puis après la 5e place, on retrouve les habitués du classement : Mario Kart, Animal Crossing, Smash et Minecraft. Tandis qu’au milieu de ce petit monde, Bravely Default II se cramponne et écope de la 9e place du classement.Mais parlons peu, parlons chiffres ! Cette semaine, Super Mario 3D World dépasse les 500 000 unités vendues au total depuis sa sortie le mois dernier. Momotaro Dentetsu de Konami atteint lui le cap des 2 000 000 alors qu’Animal Crossing et Smash s’apprêtent à dépasser les 6 700 000 (ACNH) et 4 200 000 (SSBU) exemplaires écoulés.1. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 41 734 (518 121)2. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 25 287 (2 031 842)3. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 18 802 (2 452 076)4. [NSW] A-Train All Aboard! Tourism (Artdink, 03/12/21) – 16 179 (Nouveau)5. [NSW] Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (Marvelous, 02/25/21) – 12 917 (248 990)6. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 12 231 (3 726 462)7. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 10 947 (4 198 272)8. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 10 055 (6 690 200)9. [NSW] Bravely Default II (Square Enix, 02/26/21) – 9 720 (122 622)10. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 8 690 (1 852 323)Au sujet des ventes de consoles, la gamme Switch est sans surprises leader de ce classement. En effet, avec 72 610 Switch vendues dont 38 951 Switch classiques et 33 659 Switch Lite, Nintendo peut se vanter d’écraser presque toute concurrence en réalisant sa semaine la moins fructueuse depuis le début de l’année. Pour autant, le modèle classique dépasse le seuil des 15 300 000 et la lite les 3 400 000 consoles vendues.A lire aussi : [Rumeur] Switch : Nintendo se prépare pour une année 2021-2022 phénoménale Cependant, PlayStation commence à rattraper Nintendo avec sa PS5. En effet, la dernière-née de Sony a vendu 31 878 exemplaires cette semaine et dépasse le seuil des 400 000 consoles écoulées depuis sa sortie en novembre dernier. Mais mis-à-part la console nouvelle génération de Sony, aucun autre prétendant ne s’approche de la gamme Switch, même de loin.1. Nintendo Switch – 38 951 (15 315 653)2. Nintendo Switch Lite – 33 659 (3 413 094)3. PlayStation 5 – 31 878 (407 223)4. PlayStation 5 Digital Edition – 5 973 (76 036)5. PlayStation 4 – 2 908 (7 770 323)6. New Nintendo 2DS LL (2DS comprise) – 872 (1 158 377)7. Xbox Series X – 650 (29 076)8. Xbox Series S – 68 (7 725)9. PlayStation 4 Pro – 13 (1 575 689)Afin de retrouver le classement de la semaine passée au Japon, il vous suffit de cliquer ici-même . Tandis que si vous désirez découvrir les statistiques de la semaine précédente en France, c'est ici que vous devriez vous diriger.