Galerie images 19/11/2020

1. Call of Duty: Black Ops Cold War [PS4] (SIE, 11/13/20) – 84 475 exemplaires vendus (nouveau) 2. Assassin’s Creed Valhalla [PS4] (Ubisoft, 11/10/20) – 45 055 exemplaires vendus (nouveau) 3. Sakuna: Of Rice and Ruin [Nintendo Switch] (Marvelous, 11/12/20) – 32 906 exemplaires vendus (nouveau) 4. Animal Crossing: New Horizons [Nintendo Switch] (Nintendo, 03/20/20) – 32 585 exemplaires vendus (5 974 018 au total) 5. Pikmin 3 Deluxe [Nintendo Switch] (Nintendo, 10/30/20) – 31,073 exemplaires vendus (270 347 au total) 6. Ring Fit Adventure [Nintendo Switch] (Nintendo, 10/18/19) – 24 115 exemplaires vendus (1 807 723 au total) 7. Sakuna: Of Rice and Ruin [PS4] (Marvelous, 11/12/20) – 22 955 exemplaires vendus (nouveau) 8. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales [PS4] (SIE, 11/12/20) – 22 882 exemplaires vendus (nouveau) 9. Kingdom Hearts: Melody of Memory [Nintendo Switch] (Square Enix, 11/12/20) – 22 813 exemplaires vendus (nouveau) 10. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition [PS5] (SIE, 11/12/20) – 18 640 exemplaires vendus (nouveau)





1. PlayStation 5 – 103 901 (nouveau) 2. Switch – 93 671 ventes (13 215 665 au total) 3. Switch Lite – 22 596 ventes (2 824 591 au total) 4. Xbox Series X – 16 247 ventes (nouveau) 5. PlayStation 5 Digital Edition – 14 181 ventes (nouveau) 6. Xbox Series S – 4 287 ventes (nouveau) 7. PlayStation 4 – 2 903 ventes (7 674 109 au total) 8. New 2DS LL (including 2DS) – 474 ventes (1 746 460 au total) 9. PlayStation 4 Pro – 71 ventes (1 575 100 au total) 10. New 3DS LL – 23 ventes (5 888 770 au total) 11. Xbox One X – 14 ventes (20 980 au total) 12. Xbox One S – 11 ventes (93 662 au total)



Après tant d'attente des joueurs, ça y est la Next-Gen est lancée ! Et pourtant, au japon l'engouement tant attendu n'est pas au rendez-vous. Ceci se confirme avec les ventes de jeux non pas PS5 (on n'ose pas parler d'Xbox dans ce pays) mais bien Switch, PS4 et des ventes hardwares plus faibles (le sujet est repris plus tard dans l'article).Notez que l'on retrouve de très fortes ventes pour la PS4 cette semaine. Évidemment, ces ventes sont dues au fait que l'ensemble des jeux sortant sur la plateforme depuis l'été dernier sont aussi compatibles sur PS5 avec une mise à niveau Next-Gen gratuite.Autrement dit, les joueurs malins ont compris qu'ils pourraient profiter d'une expérience Next-Gen sans pâtir de la hausse des prix des jeux sur ces nouvelles consoles (ce qui est aussi valable chez nous en Europe !). Une question d'économie qui permet tout de même de rire un petit peu en voyant que la PS4 occupe presque la moitié du classement, ce qui n'était pas arrivé depuis bien longtemps au pays du soleil levant.Sujet d’actualité : The Game Awards 2020 - Et les nommés sont... Côté Nintendo, les ventes de Pikmin 3 Deluxe ne cessent de s'effondrer et ne dépassent que les 30 000 exemplaires vendus (contre un peu plus de 50 000 la semaine précédent et 171 349 exemplaires vendus la semaine de son lancement). Côté tiers, comme toujours, les lancements de jeux Assassin's Creed et Call of Duty sont très attendus y compris en terre nippone, ce qui se confirme grâce aux chiffres donnés par Famitsu :Côté hardware, on note un lancement très frileux des consoles nouvelles génération de Sony et Microsoft (logique pour Microsoft, le pays étant très peu consommateur de jeux Xbox). Du côté de Sony, on remarque aussi un lancement catastrophique si on le compare avec celui de la PlayStation 4. Néanmoins il s’agit de statistiques à relativiser car pour la PS4, les joueurs japonais avaient déjà eu les retours du public mondial (le japon ayant dû attendre un peu plus que le reste du monde pour le lancement de la PS4).A cela s’ajoute évidemment la crise de la Covid-19 avec de nombreuses usines ayant mis au ralenti, la plupart des usines ne parvenant pas à satisfaire la demande en temps "normal", il est logique que cette situation n’est pas pour s’arranger avec le contexte pandémique actuel. Petite anecdote, il s’est vendu plus de Nintendo Switch Lite durant cette semaine que de consoles Xbox Series (S et X cumulées).Afin de découvrir le lancement des Xbox Series en France (enfin du point de vue software cette fois), nous vous donnons rendez-vous dès lundi pour lire nos Charts hebdomadaires que nous vous proposons. Si vous souhaitez découvrir les ventes générées la semaine précédente dans nos contrées, nous vous invitions à suivre ce lien.