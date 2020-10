1. [NSW] Mario Kart Live: Home Circuit Mario Set / Luigi Set (Nintendo, 10/16/20) – 73 918 (Nouveau) 2. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 34 547 (5 862 668) 3. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 27 303 (1 696 146) 4. [NSW] Super Mario 3D All-Stars (Nintendo, 09/18/20) – 14 797 (345 045) 5. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 10 928 (3 220 146) 6. [NSW] Moon Premium Edition (Onion Games, 10/15/20) – 10 154 (Nouveau) 7. [PS4] FIFA 21 (Electronic Arts, 10/09/20) – 7 111 (46 263) 8. [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 6 720 (3 766 636) 9. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 6 471 (1 531 498) 10. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 6,301 (3 855 901)





On notera aussi la présence de FIFA 21 à la septième position qui permet à PlayStation de classer un titre de sa plateforme sur le classement. Pour ce qui des ventes de consoles, on dénombre 95 852 Nintendo Switch vendues, 3 517 PlayStation 4, 856 3ds et 58 Xbox One seulement.









En France, le classement n'arrivera que lundi prochain. A cette occasion, nous verrons si la performance de Mario Kart Live sera identique dans nos contrées ou non. En attendant, si vous souhaitez découvrir la dernière production en date de Nintendo, nous vous invitons à aller regarder le PlayN ! réalisé par Boris sur le jeu.

PlayN! Mario Kart Live Home Circuit (Switch - 2020) 23/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce sont des statistiques en tout point prévisibles, mais elles restent toujours intéressantes à regarder. En effet, Mario Kart Live bénéficie d'un lancement fort chez le public nippon, là où 1 mois après ses débuts, le jeu tant attendu des 35 ans du célèbre plombier peine à atteinte la quatrième place du classement. C'est un classement sans surprise majoritairement dominé par les productions Nintendo, que nous vous laissons admirer dans les lignes qui suivent :En complément : Les jeux les plus vendus en France durant la semaine 41 : FIFA tacle Super Mario 3D All-Stars Source : VGChartz