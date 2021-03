Galerie images 27/03/2021

Dans le cadre de cette onzième semaine de l’année 20210 du 15 au 21 février dernier, plusieurs nouveaux titres se sont classés dans les charts japonais de cette semaine-ci. Entre autre : Square Enix classe son nouveau titre Densha de GO!! en deuxième place, Broccoli place de son nouveau titre Jack Jeanne à la quatrième place et enfin le mastodonte EA s’offre une septième position pour Apex Legends.Pour le reste du classement, Mario 3D World reste toujours champion, la troisième place est occupée par le Momotaro Dentetsu de Konami, Ring Fit Adventure se tient à la cinquième place, Mario Kart le suit comme à son habitude de très près. Enfin, Smash reste devant Animal Crossing: New Horizons et Minecraft tente tant bien que mal à se maintenir dans le classement malgré le nouvel arrivant.Au sujet des chiffres réalisés au global, rien d’extraordinaire cette semaine-ci. On notera simplement le passage aux 4 200 000 ventes de Super Smash Bros. Ultimate et l’imminent dépassement des 6 700 000 exemplaires écoulés pour Animal Crossing: New Horizons.1. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 37 396 (555 517)2. [NSW] Densha de GO!! Hashirou Yamanote Sen (Square Enix, 03/18/21) – 24 393 (Nouveau)3. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 20 275 (2 052 117)4. [NSW] Jack Jeanne (Broccoli, 03/18/21) – 15 827 (Nouveau)5. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 14 865 (2 466 941)6. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 11 925 (3 738 387)7. [NSW] Apex Legends Champion Edition (Electronic Arts, 03/18/21) – 11 665 (Nouveau)8. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 10 397 (4 208 669)9. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 9 516 (6 699 716)10. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 9 320 (1 861 643)En termes de ventes de consoles, la gamme Switch s’est écoulées à 89 104 chiffres de vente, dépassant ainsi les 18 800 000 ventes depuis 2017. La Switch et la Switch Lite s’éloignent un peu plus de la PS5 cette semaine alors que la New 2DS vient d’être redépassée par la Xbox Series S. Toujours sur la gamme Xbox Series, la Series X dépasse le cap des milliers de vente, c’est limite du jamais vu ! On ne peut donc s’empêcher de féliciter Xbox pour avoir réussi à vendre 1 000 exemplaires de sa console sortie en novembre dernier alors que Nintendo en vend 56 fois plus avoir sa Switch. Bravo !A lire aussi : Tencent a breveté sa propre console portable, et elle ressemble beaucoup à une Nintendo Switch 1. Nintendo Switch – 52 579 (15 368 232)2. Nintendo Switch Lite – 36 525 (3 449 619)3. PlayStation 5 – 26 322 (433 545)4. PlayStation 5 Digital Edition – 8 335 (84 371)5. PlayStation 4 – 2 559 (7 772 882)6. Xbox Series X – 1 128 (30 204)7. Xbox Series S – 801 (8 526)8. New Nintendo 2DS LL (Nintendo 2DS comprise) – 714 (1 159 191)9. PlayStation 4 Pro – 19 (1 575 708)Afin de retrouver le classement de la semaine passée au Japon, il vous suffit de cliquer ici-même. Tandis que si vous désirez découvrir les statistiques de la semaine précédente en France, c'est ici que vous devriez vous diriger.