Un Top 10 cette semaine qui remet au premier plan la PS4

Le dernier Yakuza et le nouvel opus Dragon Ball Z: Karakot ont permis à la PS4 de retrouver des couleurs. On ajoute à la cinquième place Romance of the Three Kingdoms, et le reste est ensuite totalement dédié à la Switch.





Si les Pokémon continue leur progression au point d'avoir détrôné, en cumul de ventes au Japon, Splatoon 2, c'est au tour de Super Smash Bros. Ultimate d'être talonné de très près par l'opus Epée et Bouclier (en date du 19 janvier 2020, Pokémon a écoulé 3 312 358 exemplaires contre 3 522 802 exemplaires pour Smash, selon les données de Famitsu).





Parmi les bonnes surprises, on se réjouit de voir l'excellent maintien des ventes de Ring Fit Adventure dont le cumul des ventes atteint désormais 547 549 exemplaires, en plaçant à nouveau 35 860 exemplaires durant la semaine. C'est donc un vrai succès pour le titre de Nintendo.







En revanche du côté des déceptions, on notera le démarrage bien faiblard de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, avec 18 797 exemplaires alors que la version Wii U s'était lancée à 23 806 exemplaires. Le style de ce jeu reste un jeu de niche et malgré une attente d'un public connaisseur, il ne faut pas s'attendre à un raz-de-marée commercial.





Enfin, notre Programme d'entraînement cérébral du Docteur Kawashima ne fait pas recette également, bien en-dessous des espoirs placés en lui. Avec seulement 15 790 exemplaires cette semaine et un cumul depuis son lancement de 91 908 exemplaires, le jeu paie son manque d'ambition par rapport à ses déclinaisons 3DS et DS, notre test avait confirmé cette impression mitigé de produit un peu trop léger pour espérer contenter un large public qui commence à connaître la franchise, et ses problèmes de reconnaissance de l'écriture du stylet n'ont pas aidé.

Voici donc le Top 10 de cette semaine au Japon :

Yakuza: Like a Dragon (PS4) – 156 993

A noter que durant cette semaine allant du 13 au 19 janvier 2020, toujours selon les données Famitsu, la Switch s'est écoulée à 96 458 exemplaires tandis que la famille 3DS s'est vendue à ...766 exemplaires. On constate la désaffection du public pour la petite console portable de Nintendo, seule la Switch est dans les cœurs désormais, que ce soit sous forme classique ou Lite.







Le TOP 25 Japonais spécial Nintendo de la semaine

Deux valeurs : les chiffres de vente de la semaine et le total des ventes depuis le lancement du jeu, uniquement au Japon. A noter ce Top a été mis en place au 16 janvier, ce qui explique l’absence de Tokyo Mirage dans ce Top. On notera tout de même quelques titres ayant raté leur démarrage, comme Super Robot Taisen X, ou effectuant une carrière très décevante (Yo-Kai Watch 4++). On s'attendait à mieux pour Dragon Quest XI S, mais le titre s'était déjà tellement bien vendue sur 3DS et sur PS4 que cette sortie très tardive sur Switch n'a pas été sans conséquence sur ce bilan des ventes.



01./01. Pocket Monsters Sword / Shield 71 695 / 3 256 754

02./10. Ring Fit Adventure (Nintendo) 21 498 / 547 569

03./04. Minecraft (Mojang) 15 845 / 1 208 747

04./07. Dr Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch (Nintendo) 15 757 / 91 908

05./06. Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) 14 129 / 3 510 455

06./03. Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) 14 100 / 2 725 304

07./02. Luigi’s Mansion 3 (Nintendo) 11 639 / 570 071

08./08. Super Mario Party (Nintendo) 9 560 / 1 311 173

09./05. Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 (Sega Games) 8 774 / 248 507

10./11. Splatoon 2 (Nintendo) 8 055 / 3 288 270

11./12. Super Mario Maker 2 (Nintendo) 6 336 / 834 218

12./09. Tsuri Spirits Nintendo Switch Version (Bandai Namco Entertainment) 5 233 / 372 933

13./15. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) 5 103 / 1 498 038

14./14. New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) 3 440 / 765 470

15./00. Super Robot Taisen X (Bandai Namco Entertainment) 3 439 / 3 439

16./19. Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (Square-Enix) 3 183 / 474 855

17./13. Disney Tsum Tsum Festival (Bandai Namco Entertainment) 3 177 / 145 659

18./17. Super Mario Odyssey (Nintendo) 3 020 / 2 060 611

19./16. Taiko no Tatsujin Nintendo Switch Version! (Bandai Namco Entertainment) 2 889 / 434 679

20./18. Yo-kai Watch 4++ (Level-5) 2 550 / 58 932

21./23. Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Marvelous) 2 490 / 126 522

22./21. Jikkyou Powerful Pro Yakyuu (KONAMI) 2 325 / 220 028

23./25. Pokémon Let’s Go! Pikachu/Eevee (Pokémon) 2 192 / 1 692 9231

24./00. The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Nintendo) 2 009 / 258 314

25./22. EA SPORTS FIFA 20 Nintendo Switch Legacy Edition (Electronic Arts) 1 939 / 52 081







Dragon Ball Z: Kakarot (PS4) – 89 537Pokémon Sword / Shield (Switch) – 55 604Ring Fit Adventure (Switch) – 35 860Romance of the Three Kingdoms 14 (PS4) – 20 095Tokyo Mirage Sessions #FE Encore (Switch) – 18 797Dr Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch – 15 790Minecraft (Switch) – 13 919Mario Kart 8 Deluxe (Switch) – 12 370Super Smash Bros. Ultimate (Switch) – 12 347