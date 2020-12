Dossier Noël

PN présente son guide de Noël Nintendo 2020 edition ! Ca y est, on est dans la mood* Noël : après avoir arpenté les sites eCommerce à la recherche des offres les plus diverses, nous voici avec notre guide d'achat Nintendo pour Noël : consoles, jeux, produits dérivés, on n'a (presque) rien oublié, si ce n'est que nos budgets ne sont pas extensibles à l'infinie ! (*mood : humeur) Dossier Produits dérivés

Noël

Livre

L'année 2020 touche doucement à fin. Et un peu comme tous les ans, on a hâte que cette année se termine, dans l'espoir d'une année suivante meilleure. Après 2018, 2019 et 2020, peut-être aurons-nous encore plus envie de nous réfugier dans les jeux vidéo en 2021... Quelle perspective troublante ! On ne le souhaite pas, mais les fans de jeux vidéo sont de plus en plus nombreux, et les occasions de les gâter aussi ! Avec notre Guide de Noël Nintendo 2020, voici la sélection réalisée avec soin par l'équipe de Puissance Nintendo, pour faire mouche au pied du sapin, le 25 décembre prochain !

On arrive au bout de ce formidable voyage au pays des produits dérivés. On est certes à des Années Lumière de ce que nous trouverions dans un Nintendo Store, ou au Mario & Luigi Café à Universal Studios, mais il faut voir le bon côté des choses : vous contrôlerez ainsi mieux votre dépense ! N'hésitez pas à partager avec nous vos cadeaux, que vous les ayez faits ou que vous les ayez reçus, et on espère surtout que dans un sens comme dans l'autre, ces cadeaux seront l'occasion de découvrir, sous nos masques, de larges sourires à l'occasion de ces moments empreints de convivialité ! Joyeuses Fêtes de fin d'année à tous !