Dernières heures de notre concours Super Mario Bros Wonder !

Comment participer ?

Un #concours qui ne trompe pas : gagne un jeu #SuperMarioBrosWonder + un diorama + une figurine de la Fleur Cancan



Pour jouer :

- Suis les comptes @PNintendo et @NintendoFrance,

- RT ce tweet avant le 26/10/23 à 23h59.



Dotation : 2 lots

TAS le 27/10/23



Bonne chance à tous pic.twitter.com/cFvKvNcAfJ — Puissance Nintendo (@pnintendo) October 20, 2023

Ne tardez plus : les minutes sont comptées !

Si vous n'avez pas encore participé à notre grand concours dédié à Super Mario Bros Wonder actuellement ouvert sur notre fil Twitter, c'est le moment ou jamais ! En effet, il ne vous reste que quelques heures pour tenter de remporter les fabuleux lots que nous avons préparés pour vous.Pour rappel, ce concours vous offre la possibilité de gagner deux lots composés d'un exemplaire du jeu et de goodies exclusifs. Si vous êtes comme votre dévoué un fan de l'univers de Mario, vous ne voudriez sûrement pas manquer cette opportunité unique de gagner l'un des deux lots mis en jeu.Tendez-vous sur notre tweet ci-dessous pour découvrir les modalités de participation. Suivez les instructions, et avec un peu de chance, vous pourriez être l'un de nos heureux gagnants.Le temps presse, et chaque minute compte. Assurez-vous de soumettre votre participation avant 23h59, après il sera trop tard et nous ne pourrions tenir compte de votre participation.Et qui sait ? Peut-être que la chance sera de votre côté lors de notre tirage au sort.Bonne chance à tous et... que le meilleur gagne !