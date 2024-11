SessionPN : Prêt à foncer ? Mario Kart 8 Deluxe vous attend ce samedi

À vos karts, prêts, partez !

Comment jouer ?

Après une soirée de folie sur Smash Bros Switch, la SessionPN revient aux bases avec un jeu qui fait vibrer les fans depuis des années : Mario Kart 8 Deluxe ! On se donne rendez-vous cesur Discord pour jouer ensemble !Ce classique intemporel, toujours aussi populaire depuis sa sortie en 2017, s’annonce comme la star de votre samedi soir. Pro des dérapages contrôlés ou expert en gestion de carapaces bleues, c’est l’occasion de montrer votre talent sur les circuits et de briller devant toute notre communauté.Pour varier les plaisirs, on alternera entre des courses effrénées et des batailles explosives tout au long de la soirée.Vous voulez rejoindre la course ? Rien de plus simple ! Connectez-vous à notre serveur Discord et rendez-vous dans le canal #sessionpn pour obtenir toutes les informations nécessaires.Préparez-vous à une soirée pleine de fun et de compétition amicale avec la communauté Puissance Nintendo !Prêt à foncer sur la ligne de départ ? On vous attend nombreux ce samedi pour une SessionPN haute en adrénaline !