SessionPN : Aidez-nous à mener l'enquête pour démasquer l'imposteur samedi sur Among Us

Quelque chose cloche par ici…

Comment nous rejoindre ?

L’équipage habituel de la SessionPN est à nouveau réuni, mais il y a quelque chose d’étrange. L’un d’entre nous est un imposteur… Qui ? Pour le découvrir, il va falloir mener l’enquête dans Among Us pour tenter de démêler le vrai du faux et trouver l’imposteur… ou alors voir un "kill - vent" sous vos yeux, ça marche aussi !Vous voulez jouer avec nous ? Rien de plus simple ! Il vous suffit juste de rejoindre notre serveur Discord et de vous rendre sur le canal #sessionpn où toutes les informations relatives à la session (ID du tournoi, etc…) vous seront communiquées.On espère que vous viendrez nombreux pour le retour de cet incontournable de la SessionPN… En espérant que vous ne soyez pas la victime du "kill - vent" !