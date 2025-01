SessionPN : En 2025, la session est toujours là pour une nouvelle année mémorable !

Gentlemen, START YOUR ENGINE!

Comment nous rejoindre ?

Merci pour 2024

Après les fêtes de fin d’année, la SessionPN revient en 2025. L’occasion de se retrouver à nouveau pour célébrer notre passion commune : le gaming ! Pour ce faire, rien de mieux que Mario Kart 8 Deluxe pour inaugurer cette nouvelle année qui commence ! On vous donne donc rendez-vous samedi 11 janvier, dès 21h, pour nous rejoindre. Précisons que, comme toujours, nous alternerons entre les modes Course et Bataille au cours de la soirée.Si vous souhaitez jouer avec nous, il vous suffit de rejoindre notre serveur Discord puis de vous rendre sur le canal #sessionpn où toutes les informations nécessaires vous seront ensuite données en amont de la Session.Depuis 2020, la SessionPN perdure à raison d’un rythme qui, depuis 4 ans, n’a pas changé. En 4 ans, certains participants habituels ont pris leurs distances, d’autres sont devenus de nouveaux participants réguliers et, au global, des profils très différents nous ont rejoints au cours de ces 4 dernières années et, aujourd’hui encore, se réunissent toutes les deux semaines pour profiter d’un moment de détente, sans jugement, sur notre serveur Discord.Pour tous ces moments de rires et de joies vécus ensemble, nous souhaitons, Zenit, l’équipe de Puissance Nintendo, et moi-même, vous remercier sincèrement, en espérant que 2025 continue sur la même lancée !