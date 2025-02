SessionPN : C'est l'heure de vérite, rendez-vous sur le ring de Super Smash Bros. Ultimate samedi pour en découdre !

Le ring n’attend que vous !

Comment nous rejoindre ?

Ready? Go! Smash Bros revient au programme de la SessionPN en 2025 ! Au programme, de la baston, une bonne ambiance et de la rigolade pour votre samedi soir. Que demander de plus ? Que ce soit pour se détendre ou montrer qui est le patron, on vous attend nombreux pour nous rejoindre !Au niveau des règles, on a de ce côté décidé d’innover avec… des combats en équipe ! Le tout, avec les dégâts sur les alliés, bien évidemment. Vous voulez encore plus de bordel ? Eh bien vous allez être servis, car au passage nous jouerons samedi avec les objets, et même les aléas activés sur les stages. Autant d’éléments qui risquent de rebattre les cartes, pour le meilleur, mais aussi (surtout ?) pour le pire !Si vous souhaitez jouer avec nous, il vous suffit de rejoindre notre serveur Discord puis de vous rendre sur le canal #sessionpn où toutes les informations nécessaires vous seront ensuite données en amont de la Session.