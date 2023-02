SessionPN : Et si on retournait samedi sur Mario Kart 8 Deluxe en attendant la vague 4 ?

Mario Kart 8 Deluxe déjà de retour

Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe - La vague 4 arrive au printemps ! 02/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Comment nous rejoindre ?

Avant l’annonce du Nintendo Direct, que l’on vous a résumé dans ce dossier , il était prévu que l’on annonce la prochaine SessionPN sur Among Us. Seulement, au vu de l’actualité, on a jugé plus opportun de repartir sur Mario Kart 8 Deluxe, car il y aura tant de choses à dire sur la dernière présentation de Nintendo que l’on s’est dit que Mario Kart était le jeu idéal pour cela ! D'autant qu'il est justement d'actualité avec l'annonce de la vague 4 des circuits DLC.Si vous souhaitez vous joindre à nous samedi, rien de plus simple. Il vous suffit simplement de rejoindre notre serveur Discord et vous rendre sur le canal #sessionpn, où toutes les informations vous seront ensuite communiquées au début de la Session.