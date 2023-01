SessionPN : Choisi par la communauté, Mario Kart revient à coup de Bill Ball ce samedi (28 janvier)

Préparez les carapaces, la course reprend ce samedi !

Comment nous rejoindre ?

Après une première SessionPN sur Super Smash Bros. Ultimate, l’année 2023 continue avec un autre classique, Mario Kart 8 Deluxe. Comme toujours depuis plus de deux ans désormais, nous alternerons les modes Course et Bataille au cours de cette soirée pour varier les plaisirs.Si vous souhaitez vous joindre à nous samedi, rien de plus simple. Il vous suffit simplement de rejoindre notre serveur Discord et de vous rendre sur le canal #sessionpn, où toutes les informations vous seront ensuite communiquées au début de la SessionPN.Alors, êtes-vous prêt à reprendre la route pour une nouvelle soirée de folie ? On vous attend ce samedi, à 21h, pour en être !