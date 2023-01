SessionPN : 2023 commence fort avec Super Smash Bros. Ultimate, samedi 14/01 à 21h

Ready? Go!

Comment nous rejoindre ?

Après Mario Kart 8 Deluxe en 2022, c’est Super Smash Bros. Ultimate qui a été choisi pour commencer la nouvelle année en force. Dans les jours à venir, un sondage vous sera proposé pour déterminer les règles de la session sur notre serveur Discord, alors aux urnes !Si vous souhaitez vous joindre à nous samedi, rien de plus simple. Il vous suffit simplement de rejoindre notre serveur Discord et de vous rendre sur le canal #sessionpn, où toutes les informations vous seront ensuite communiquées au début de la SessionPN.Rendez-vous est pris ? On aura plaisir à vous retrouver samedi 14 janvier 2023 à partir de 21h !