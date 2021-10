Test de Worms Rumble : Les vers aussi veulent leur part du gâteau

Ce qui fait la particularité de Worms ce sont ses niveaux avec des décors complètement décalés et totalement destructibles. On regrettera que dans Rumble que les décors soient incassables. Cela dit, avec tout ce que vous envoyez et recevez comme projectiles, il n’en resterait plus grand chose qu’une grande ligne droite pour pouvoir se battre ou se cacher.Les arènes sont très vastes, des ascenseurs et des tyroliennes sont mis à votre disposition pour pouvoir vous rendre plus rapidement d’un point à un autre. Enfin pour forcer les joueurs à s'affronter, un gaz mortel remplira les extrémités de la carte pour forcer les participants à se trouver plus facilement vers le centre de la map.Plusieurs cartes sont à votre disposition avec des thèmes bien précis comme une station spatiale, une banque, un supermarché avec son parking souterrain etc…Les mouvements se font comme dans un jeu de plateforme 2D de la droite vers la gauche, du haut vers le bas et inversement.Les décors sont quant à eux en 3D et fourmillent de petits détails sympathiques et bien modélisés dans l’ambiance de la série. Tous ces petits détails et le nombre de participants n’empêche en rien la fluidité et la nervosité du titre de Team 17 qui peut même s’avérer parfois un poil trop rapide.