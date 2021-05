Test de There is no game: wrong dimension (Switch)

N’allez pas cliquez partout !

Bienvenue dans cette expérience vidéoludique. Enfin cette non-expérience. Il n’y a pas de jeu, vous vous souvenez ?

Dès les premières secondes, s’engage un dialogue parfois absurde avec le programme qui refuse que vous jouiez. Tout, jusque dans les menus, est fait pour vous faire quitter le jeu. « There is no game » ! C’est pourtant bien ce qui est affiché en grand non ? Mélangeant habillement puzzle game, point & clic et codes du jeu vidéo, Draw me a pixel nous offre un jeu regorgeant d’inventivité. Il devient très difficile de résumer cette expérience de jeu sans tout dévoiler : en effet, l’effet de surprise est votre principal allié pour aller d’émerveillement en éclat de rire, et en instant de sidération totale.







Chaque phrase de ce monologue est un possible indice pour venir à bout des différents environnements. Tendez l’oreille. Et surtout, faites l’inverse de ce que Programme vous demande, surtout s’il vous intime de ne pas tout casser ou de partir jouer ailleurs !

Portage réussi !





Car le jeu ne laisse jamais ses joueurs complètement perdu au milieu de ses environnements. Un système d’indices est disponible, dispensant un puis deux puis trois indices, le troisième étant souvent la solution de l’énigme.





Le reste, c’est à vous de l’explorer : l’OVNI qu’est There is no game : wrong dimension vous embarque de mondes en mondes, de réflexion méta en clichés largement détournés. Vous pourrez y découvrir l’envers du décor (littéralement), subir les free-to-play et quelques piques plutôt bien vues sur le sujet, et d’autres surprises.



Les graphismes, quant à eux, évoluent en fonction des univers visités. L’effet pixel art, voire rétro de certains environnements, cadrent parfaitement au gameplay et à l’aventure proposée. Chaque élément est pensé pour avoir plusieurs fonctions, pour permettre de jouer avec ses formes, ses couleurs, les spécificités de son utilisation.





Les énigmes se déploient en fonction aussi bien de l'intrigue que des références pointés du doigt par le jeu. Si certaines sont un peu plus délicates à résoudre que d'autres, le système d'indice sera toujours là pour vous ! Quelques puzzles demanderont de votre part un peu de timing, ou alors de réfléchir en dehors des codes ("out of the box" comme disent les anglo-saxon, de là à faire le lien avec le logo du studio, Draw me a pixel, qui est justement une boite... il n'y a qu'un pas) et des instincts. Explorez ! Démontez tout ! Brisez le quatrième mur, et les trois autres aussi !

Le dialogue avec le programme est succulent : il n’est d’ailleurs pas sans rappeler celui avec Glados dans Portal. Le quatrième mur est brisé dès les premières secondes, le programme vous interpelle, vous défend de tout casser, vous défend même de jouer. Au fur et à mesure des heures de jeux (le titre en compte entre 4 et 6 selon votre habileté), le programme devient attachant, plus profond et révèle quelques failles qu’il sera bon d’exploiter.Disponible sur Switch depuis le 14 avril 2021, précédemment accessible sur Steam et smartphone, There is no game : wrong dimension s’adapte parfaitement à tous types de support. Sur Switch, on dirige une petite main avec le joystick, les + et – permettent d’avoir accès au système de pause et surtout d’aide.