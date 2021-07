Test de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Switch)

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD - Améliorations de confort (Nintendo Switch) 20/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Oui, les graphismes sont restés authentiques et c’est TANT MIEUX !

Oui, le gameplay a été revu… Et NON, tout n’est pas parfait.

Oui, Hergo reste GENIAL, et Fay reste PENIBLE (mais moins).

Quid du fameux amiibo ???

Bien sûr que ce jeu est un incontournable !

Inutile d’attendre une claque graphique en lançant Skyward Sword, on va tout de suite désamorcer ce sujet sensible : au premier contact, on se dit que Nintendo ne s’est pas foulé : le jeu garde un aspect daté et n’épate pas la rétine.Toutefois, cette sensation ne dure que quelques secondes. Très vite, on se rend compte que oui, Nintendo a bossé. Et bien bossé, même : évidemment, le jeu est maintenant en Full HD 1080p et cela fait déjà une énorme différence quand on relance le jeu Wii à côté (qui est pour le coup très indigeste à jouer sur un grand écran plat aujourd’hui).Surtout, beaucoup de choses ont été revues au passage : les personnages ont fière allure, beaucoup de textures ont été revues et corrigées, de même que certains éclairages et autres effets, et surtout la fluidité est vraiment sans faille : on joue dorénavant en 60 fps constants, contre 30 fps par le passé.Après quelques dizaines de minutes de jeu seulement, le jeu va donc vous paraître beau et fluide, tout en restant parfaitement fidèle à l’original. La direction artistique du titre est superbe, et cette nouvelle version lui rend réellement hommage : vous aurez souvent l’impression de décors réalisés à l’aquarelle, avec un résultat chatoyant et vraiment élégant.En gros, c’est exactement ce qu’on demande à un remaster HD : la Wii étant une machine malheureusement obsolète pour nos écrans d’aujourd’hui, la Switch nous apporte le meilleur (graphismes, fluidité, motion control améliorés) sans avoir devant vos yeux un jeu dénaturé.On compte trop de jeux remasterisés « à la carte », qui finalement ne sont ni totalement nouveaux, ni fidèles à l’original. On se retrouve avec des sortes d’hybrides pas toujours très heureux. Ici, c’est bien à Skyward Sword que vous allez jouer : simplement amélioré à tous niveaux pour y jouer dans des conditions optimales aujourd’hui. Bravo Nintendo !En revanche, on pourra pester en découvrant que Nintendo n’a pas terminé le boulot à 100% : si les quatre cinquièmes du jeu ont effectivement été revus avec soin et bonheur, il reste ça et là des textures vraiment vilaines qui font tâche au milieu du jeu. Rien de grave, on parle surtout de certains murs, de cordes (!), d’éléments très secondaires. Il n’empêche, on aurait aimé un travail fini à 100 %.Enfin, pour les plus inquiets d’entre vous, soyez tranquilles : le jeu reste très joli que ce soit en mode docké sur un grand écran ou en portable, y compris sur Lite où même les textures les moins jolies passent (forcément) beaucoup mieux.C’est sans doute là l’un des sujets les plus épineux quand on parle de Skyward Sword : débordant de promesses à sa sortie, à grands renforts de Wii Motion Plus et de (magnifique) manette dorée, la prise en main du jeu n’avait pas su convaincre de nombreux joueurs pour de multiples raisons : gameplay difficile à appréhender, commandes parfois imprécises…Et puis avouons que le jeu est arrivé sur Wii à un moment où beaucoup, victimes d’overdose de « jouez en faisant une activité physique ! », rejetaient en bloc le Motion Control de la Wiimote, trop souvent mal utilisé durant la carrière de la console.Du coup, il n’est pas rare d’entendre certains fans de la franchise avouer qu’ils ont carrément lâché le jeu en cours de route, trop agacés par ce gameplay clivant. Qu’en est-il aujourd’hui ? Nintendo a tenté de résoudre cette problématique de deux manières distinctes afin de réconcilier le plus grand nombre avec son titre.D’une part, le gameplay originel a été conservé mais amélioré : après quelques minutes de jeu, on réalise vite que les Joy-Cons, sans constituer une révolution, sont quand même bien plus réactifs et précis que feue la Wiimote. Le fait de ne pas avoir de fil reliant les deux mains aide également niveau confort de jeu, et la réinitialisation de la calibration se fait en un éclair via un simple appui sur la touche Y. Ouf !Autre ajout et non des moindres, la présence d’un stick droit vous permet d’avoir accès à une… Caméra libre ! Et ça, c’est un VRAI plus. Vous conservez évidemment la possibilité de cibler ou de recentrer la caméra instantanément via la touche ZL, mais cette caméra libre propulse immédiatement le gameplay dans des temps bien plus modernes. Ouf, voilà de quoi éviter au jeu ce fameux coup de vieux tant redouté !Malheureusement, tout n’est pas parfait pour autant : si les phases de motion gameplay sont bien mieux gérées qu’avant, notamment en combat (dorénavant très précis et bien plus agréables à mener), les phases de transition entre gameplay classique (déplacer Link etc.) et motion gameplay s’avèrent souvent fastidieuses, et particulièrement au moment de changer d’objet/d’arme à utiliser. Citons par exemple le lancer de scarabée : si le maniement une fois en vol est très agréable (quel objet génial ce scarabée, j’en veux un !), la phase de visée avant de le lancer affole régulièrement le jeu, qui semble perdu et vous oblige dans ce cas à utiliser le bouton Y pour calmer la machine. Et c’est sensiblement la même chose (moins marquée tout de même) pour tous les objets utilisant la visée.En outre, le maniement du filet à papillon vous fera parfois passer pour un hurluberlu auprès de vos proches s’ils passent par-là, tant vous aurez l’air ridicule à agiter votre Joy-Con dans tous les sens. Et on préfère ne pas s’étaler sur le déclenchement de l’éclat céleste… qui prendra parfois plus de temps que prévu !En bref, la reconnaissance de mouvements est bien meilleure qu’avant, surtout une fois la phase de motion gameplay déclenchée. Mais les phases transitoires restent trop brouillonnes. Mention spéciale aux phases de funambulisme sur corde, franchement imprécises et sans aucun intérêt.Malgré tout, n’allez pas croire que l'on a détesté ce type de gameplay. A vrai dire, c’est même ce mode de jeu que nous avons privilégié 80% du temps. Non, nous ne sommes pas masochistes chez PN, simplement nous restons globalement enthousiastes concernant ce gameplay, surtout avec les améliorations apportées et l’apparition d’une vraie caméra via le stick droit. Il fait selon nous partie intégrante du jeu, et je dois même vous l’avouer à titre personnel : retrouver du motion gaming après toutes ces années m’a fait franchement plaisir !Mais puisque beaucoup restent allergiques au Motion Control, et également parce qu’une certaine Switch Lite (dépourvue de Joy-Cons) est passée par là, Nintendo nous propose également une autre solution : le gameplay classique.Attention toutefois, si vous espérez retrouver un gameplay traditionnel (donner un coup d’épée en appuyant sur Y…), vous allez vite déchanter. Certes, il n’est plus question ici de reconnaissance de mouvements, donc vous voilà sauvés ! C’est ici le stick droit de votre Switch qui va être directement utilisé pour imprimer vos mouvements de bras : par exemple, une impulsion verticale donnera un coup d’épée vertical, une impulsion horizontale un coup horizontal, etc.L’ensemble est très bien géré et fonctionne parfaitement, mais plusieurs petits soucis sont quand même à noter : d’une part, ce gameplay reste atypique et risque de vous demander un certain temps d’adaptation.D’autre part, puisque le stick droit sert à donner les coups, il n’est plus directement disponible pour gérer la caméra. Il vous faudra dès lors maintenir L appuyé pour bouger votre caméra avec me stick droit, avant de relâcher L pour reprendre une activité normale. Inutile de vous dire que les fausses manips sont légion. Pour notre part, même si ce type de contrôles est plus efficace, on a finalement pris moins de plaisir en jouant de la sorte et avons préféré revenir à notre imparfait mais ô combien divertissant Motion Gaming !L’important, finalement, est que Nintendo laisse le choix au joueur et offre cette fois un jeu beaucoup plus accessible à tous. Certes, aucune option n’est parfaite, mais dans les deux cas, le résultat est largement apte à vous faire passer un très bon moment devant votre Switch. Et en plus, vous pouvez passer d’un mode de jeu à l’autre en deux temps trois mouvements.Beaucoup (dont votre serviteur) ont reproché à Skyward Sword sur Wii un démarrage un peu longuet, manquant de rythme et faisant office de tutoriel à rallonge. Ajoutons à cela un personnage vraiment pris en grippe par beaucoup de joueurs : la fameuse FAY. Intervenant toutes les 4 secondes pour vous dire des choses bien souvent sans intérêt voire idiotes, elle est rapidement devenue la cible de tous les détracteurs du jeu.Heureusement, Nintendo a aussi travaillé sur ces aspects. Déjà, notre chère FAY, certes toujours pénible et nous prenant quand même régulièrement pour un idiot fini, intervient NETTEMENT MOINS que dans le jeu d’origine. Cela est en soi un vrai soulagement ! Ici, vous pourrez surtout faire appel à elle en cas de besoin, et c’est bien mieux ainsi ! Très sincèrement, si nous n’étions pas encore marqués par le traumatisme de Fay version 2011, le personnage ne nous aurait pas dérangés en découvrant le jeu aujourd’hui. Victoire !En outre, Nintendo nous permet maintenant d’accélérer les dialogues, et même de passer les cinématiques (qui donc voudrait passer les cinématiques d’un jeu Zelda ?). Mieux, il y a maintenant une fonction de sauvegarde automatique, et des statues de sauvegarde ont fleuri vraiment partout. Pour finir, la fonction veille / reprise de jeu instantanée de la Switch permet de s’arrêter au milieu d’un donjon sans la moindre arrière-pensée. Résultat, le démarrage du jeu nous a paru sensiblement moins fastidieux et le rythme, dans son ensemble, est bien meilleur. Ces petits détails mis bout à bout transfigurent au final l’expérience de jeu pour notre plus grand plaisir… Car oui, la finalité de tout cela, c’est bel et bien que vous allez adorer ce jeu !Ah, le fameux amiibo de Zelda et son joli Célestrier. Il a fait couler pas mal d’encre ces derniers temps, et rapporté pas mal de vues sur Youtube aussi. Alors, loin de nous l’idée de défendre le prix de l’objet, fort onéreux au demeurant : chacun est maître de ses deniers. Sachez en tout cas que chez PN, on a craqué et on est ravi : l’amiibo est vraiment joli et détaillé, et apporte pour une fois un vrai plus en jeu : la possibilité de retourner à tout moment dans le ciel, sans vous poser de question, puis de redescendre pile à l’endroit d’où vous étiez parti. Alors pour tout vous dire, nous n'avons pas utilisé cette fonction souvent, 5 ou 6 fois en tout. Et croyez bien qu’avec les statues disponibles un peu partout, cet amiibo n’a strictement rien d’obligatoire ou même nécessaire. Il vous apportera simplement un confort de jeu supplémentaire. En conclusion, les fans d’amiibo adoreront, les autres peuvent passer leur chemin sans problème !Graphismes mis au goût du jour, gameplay amélioré, ergonomie sans comparaison : nous voilà donc parés pour simplement profiter de l’aventure incroyable que nous offre Skyward Sword ! Car oui, ne vous y trompez pas : le jeu est simplement génial : les personnages sont hauts en couleurs (Hergo, un personnage culte !), l’histoire est palpitante, les musiques sont à se damner, les célestriers sont sublimes, et les donjons…Quel plaisir de retrouver de vrais donjons, avec des Boss mémorables, surtout en ayant la possibilité de sauvegarder à tout moment ! Skyward Sword est vraiment un jeu épique, qui vous fera briller les yeux pendant au minimum 30 heures pour les plus pressés, beaucoup plus pour les plus passionnés.D’ailleurs, si vous souhaitez vous replonger avec gourmandise dans notre test initial de 2011 afin d’avoir plus de détails sur le jeu en lui-même, vous pourrez lire l’avis passionné de notre Xavier national en suivant ce lien. Alors oui, le jeu a forcément souffert de la comparaison avec Ocarina of Time ou Breath of The Wild. Imaginez un peu : ces deux-là sont des monstres, de véritables Monuments du jeu vidéo. Skyward Sword, avec ses imperfections, leur est fatalement un peu inférieur : il est quant à lui, et d’autant plus dans cette version HD… un jeu épatant. Tout simplement.