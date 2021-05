Test de Tools Up! (Switch)

Du béton à l’herbe, rien ne change

Oh! regarde les jolis jardins

Comme le nom du DLC l'indique, Garden Party, ça se passe dans un jardin. On quitte l’ambiance bétonneuse pour retrouver un peu de vert.Enfin, ça se passe dans un grand arbre avec plein d'appartements à rénover. La petite scène d’introduction est assez rigolote, donc le DLC reste dans le même ton qui est celui de l’humour. Une fois dans le hall de sélection des niveaux, comme dans le jeu de base, le but est de retaper le logement, pas entièrement mais du moins les pièces définies par le plan.Rien ne change à ce niveau. Les contrôles sont les mêmes. Il y a un bouton pour saisir les outils, un autre pour s'en servir et un pour les balancer à travers le décor. C'est très simple et globalement il n'y a pas besoin d'en avoir plus pour rigoler.On retrouve également les mêmes défauts que dans le jeu de base. La caméra qui ne se manipule uniquement que si vous tenez le plan. Et par la même occasion pourquoi pas embêter tous les copains qui jouent avec vous ? Ça ! C'est de la confusion permanente.En parlant de camarades de jeu, deuxième gros défaut majeur du jeu, si vous êtes tout seul, cela va très vite devenir ennuyeux. On retrouve vraiment les mêmes mécaniques. En positif, si vous n’aviez pas fini ou alors carrément jamais touché au titre avant l’arrivée de la fête du jardin, vous pourrez tout de même profiter ce contenu additionnel.Donc évidemment, au lieu de passer son temps à retaper des appartements en posant la moquette et à faire de la peinture, il faut tondre la pelouse, et faire un peu de décoration. Pour ce premier épisode du DLC, il y aura 15 missions de rénovation de jardin qui vous attentent. Par rapport au jeu d’origine c’est deux fois moins, lui qui en comptait 30.Sur le papier, vous faites exactement la même chose. Même si en apparence, cela diffère un peu. Les mécaniques de jeu sont identiques. Chacune des finalités de votre plan est divisée en plusieurs tâches. A l’instar de refaire la peinture où il faut poser l’enduit en le fabriquant avec les bons outils, puis ensuite chercher le pot de peinture, et tartiner les murs ; refaire la pelouse suit la même logique. Sauf qu'au lieu d'aller chercher l'enduit, vous devez désherber, labourer, planter les graines et arroser. C'est cette mécanique de tâches successives qui en font un "Party game," où chaque étape peut être confiée à un joueur.Dans Garden, vous aurez de nouvelles possibilités. Comme on le disait, refaire la pelouse, et faire du placement de meubles. Mis à part l'environnement plus vert, le DLC n'apporte pas grand-chose en termes de jouabilité. Il n'y a pas de mode jeu supplémentaires et on retrouve toujours le très classique course contre la montre pour finir vos niveaux. De quoi prolonger l'expérience de jeu si vous aimez les défis.A lire aussi : notre test de Tools Up sur Nintendo Switch