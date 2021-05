Test de Subnautica: Below Zero (Switch)

Un retour familier sur 4546B

Une exploration dirigée par une narration rythmée et prenante

Une planète magnifique et terrifiante mais limitée techniquement

Below Zero ramène le joueur sur la même planète que le premier Subnautica. Cependant ici les eaux bleues et les îles ont été remplacées par des eaux gelées supportant de grands glaciers. Même si la carte est plus petite et moins de biomes sont présents. Les biomes présents ont leur propre identité tant par leur structure que part leur faune et flore endémiques.Le jeu commence par l'arrivée fracassante de Robin Ayou qui cherche des indices sur la disparition de sa sœur. Cependant le vaisseau de transport se crash laissant la protagoniste sans matériel ni provision sur une planète peu hospitalière.Le joueur sera alors chargé de survivre et de construire tout le matériel pour explorer la planète ainsi que d’enquêter sur les affaires sombres de la compagnie Alterra possédant la planète 4546B. Le premier biome est une zone sûre où la nourriture et l’eau potable sont en abondance permettant de construire une base d’opération en toute sécurité.Below Zero donne une liberté presque totale au joueur. Libre à vous d’explorer les eaux plus profondes en bravant les dangers s’y trouvant. Ou bien vous pouvez développer et construire une base d’opération aussi complète que vous le souhaiter. Vous aurez la possibilité de construire plusieurs véhicules dont un aquatracteur personnalisable avec des modules d’amélioration et des extensions pour avoir des zones de stockage ou de fabrications.Il faudra s’aventurer dans les zones les plus dangereuses et profondes pour découvrir des épaves, des bases abandonnées et des fragments d’équipements qui seront à scanner pour s’approprier de nouvelles technologies. Une fois la technologie connue il ne restera qu’à récolter les matériaux nécessaires dans les différents biomes pour les construire.Le système et le menu de fabrication sont identiques à Subnautica. Cependant Below Zero amène de nombreuses améliorations permettant de faciliter grandement la progression et fluidifier l’expérience. L’amélioration la plus notable est l’ajout de liste de matériaux nécessaire qui incite beaucoup plus à multiplier les constructions de structures et d’équipements.Subnautica Below Zero poussera le joueur à plonger dans des eaux toujours plus profondes pour découvrir des environnements de plus en plus dangereux. L’histoire va servir de guide au joueur en indiquant de nombreuses direction et d’accès aux zones d’intérêt. Cette narration est très bien entremêlée avec l’exploration et le développement des équipements. Cet équilibre est très bien géré et le jeu devient alors très rythmé tout en donnant plusieurs directions dans ce jeu où il n’y a pas vraiment carte pour vous indiquer le chemin.Robin prendra une casquette d’aventurière et de détective. Elle va trouver de nombreux enregistrements audio et de rapports tout au long de ses aventures. Certains contiendront des informations cruciales au sujet de sa sœur et d’autres permettront d’imaginer comment était la vie dans ces stations avant leur abandon. Cependant Robin n’est pas seule sur la planète et de nombreuses découvertes l’attendent sous les eaux gelées de 4546B.Subnautica Below Zero a une direction artistique très agréable et immersive. L’exploration et la progression est extrêmement bien dosé et satisfaisante. Et les excellents éclairages et bande sons vont créer une tension inspirant parfois de la terreur pour rappeler à tous les joueurs que Robin n’est pas au sommet de la chaine alimentaire.Mais le jeu n’est pas punitif. Certaines zones sont très dangereuses et les probabilités de se faire attaquer sont très hautes. Mourir ne fait perdre que quelques objets et la progression se fait finalement assez facilement. La difficulté et le sentiment d’anxiété sont toujours subtilement contrôlés permettant aux plus sensible d’entre nous de finir le jeu sans trop de soucis. Mais il y a aussi un mode survie où toute mort est définitive pour les fans de défis.Malheureusement le jeu a de nombreux défauts visuels sur Switch. Les textures sont floues et mettent parfois du temps à charger. De plus certaines zones plus chargées en faunes et flores provoquent des ralentissements fréquents qui détériorent un peu l’expérience de jeu.Mais le jeu tourne étonnamment bien sur Switch et les défauts graphiques sont bien plus discrets en mode nomade. L’expérience de jeu est très agréable avec la console en main. Ajoutez un bon casque pour réellement apprécier la qualité sonore pour apprécier le jeu pleinement sans trop de concession graphique.