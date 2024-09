Test de Magical Delicacy, simulateur de cuisine ou de courses ?

Le retour de Tom Nook

Le local n’est étonnamment pas vide : tout est meublé, c’est mignon, propre… et habité. Ou plutôt squatté, par Hina, une jeune femme qui habite là depuis un moment et vous présente les lieux. Elle ne semble pas gênée par votre accession à la propriété dans laquelle elle vit et vous demande même de lui cuisiner un ragoût. Il est l’heure de tester vos compétences ! A votre chaudron !

A la chasse aux champignons

Cyme est peuplée de gens singuliers, qui ont tous leur petite routine. Le jeu possède en effet un cycle jour/nuit, mais vous pouvez leur parler ou leur donner leur commande à n’importe quelle heure. Ils semblent tous avoir un budget et un appétit illimité d’ailleurs.



Trop de problèmes pour être zen

Le farm entraîne donc un gambadage intensif dans toute la zone. Mais encore faut-il comprendre où vous êtes. Un personnage vous donne assez vite une carte. Une carte vierge. Seule votre échoppe est indiquée dessus. Même pas vous. Pour que la carte vous suive, il faut…. acheter un complément auprès d’un autre personnage. Et pour les autres magasins ? Idem. Oui. La carte a des DLC. Pour rallonger la recherche d’argent sûrement. Car les objets spéciaux, tels la carte ou les recettes sont à acquérir avec une monnaie différente, encore plus rares. Il vous faut donc mémoriser la carte pendant une bonne partie du jeu, mais aussi là où poussent les rares ingrédients disponibles, les cycles des emplacements de personnage… Le tout en sautant partout, en mendiant de l’argent et en essayant de s’intéresser au scénario. Trop pour une petite sorcière en herbe.

Bienvenue à Cyme ! Vous êtes Flora, une apprentie sorcière, chassée de son ancien domicile par l’hostilité de ses habitants. Cyme est donc votre nouveau havre de paix, où tout le monde vous accueille gentiment quand vous descendez du bateau. La mairie vous propose même directement un local pour vivre et développer votre commerce. Votre spécialité est en effet la cuisine et la livraison de petits plats faits avec amour. Et il va vous en falloir, de l’amour, car vous devez rembourser votre lieu de vie bien sûr ! Cela ne vous rappelle rien ?Tout d’abord, il vous faut de l’eau, que vous faites gentiment flotter depuis l’évier. Ensuite, vous ajoutez les ingrédients selon les critères de la recette. Chaque ingrédient a deux caractéristiques : une variété (légume, fruit, champignon, …) et un goût (épicé, salé, sucré,...). Il vous faut donc tenir compte également des préférences de la personne qui vous a commandé le plat ! Suivez les instructions du mini-jeu et regardez cuire votre plat. Attention, pas question d’aller faire une sieste au milieu, la récupération n’est pas automatique et tous vos efforts pourraient partir en fumée. Il vous faudrait alors tout recommencer et les ingrédients sont rares.Pour les commandes comme pour les ingrédients, il va vous falloir sortir de votre jolie boutique et explorer les environs. Mais cette île est alambiquée et tout le monde semble être un spécialiste du parcours, en tout cas on leur souhaite. Eh oui, n’oubliez pas que le jeu a une partie plateforme et dès que vous sortez de chez vous, il vous faudra bondir de rocher en toit avec A. De façon assez classique, vous sautez plus loin en maintenant le bouton et plus haut en double-tapant.Tant mieux pour vous, vous avez besoin d’argent, pour votre prêt certes, mais aussi pour les boutiques de l’île. Vous n’êtes heureusement pas la seule commerçante, Cyme compte une boulangère, un ferronnier, une herboriste et pas seulement. Si vous trouvez certains ingrédients en gambadant ou en jardinant, d’autres sont à acheter impérativement. De la même façon, votre chaudron ne vous permet pas de cuisiner tout ce que vous voulez, il vous faut améliorer votre intérieur avec une planche à découper, un four, un mortier…. et tout cela a un coût.Tout est extraordinairement cher, alors difficile d’économiser pour améliorer votre cuisine ou rembourser Hyge, la grenouille secrétaire. C’est le principal frein du jeu : il vous demande de farmer pour récupérer de l’argent, de l’argent, encore de l’argent.