Test de Monster Jam Showdown : Démesure à l'américaine !

Monster Jam Showdown - Launch Trailer - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

Comme un parfum de nostalgie d’une époque révolue…

Une prise en main déroutante… mais très amusante !

Les Monster Trucks, vous connaissez ? Voici une invention typique des USA sortie tout droit des années 90. Prenez des véhicules basiques, greffez-y des pneus de tracteurs énormes et des moteurs gavés jusqu’à plus soif. Et si cela ne suffit pas, ajoutez-y encore des suspensions improbables et quatre roues directrices. Secouez le tout… et balancez ces machines délirantes sur un circuit ou dans une arène.Le résultat ? Des événements spectaculaires, complètement loufoques, et aptes à plonger en grande dépression tout écologiste qui se respecte. Il est évident qu’en 2024, ce genre de pratiques peut sembler un brin dépassé, ou du moins désuet... même si la discipline perdure outre Atlantique. Heureusement, ici l’honneur est sauf puisque la magie du jeu vidéo permet un impact bien moins négatif pour la planète.Monster Jam Showdown est donc disponible sur Switch depuis le 29 Août et nous invite principalement à décompresser pour effacer le stress de la rentrée. Dès lors, il ne nous reste plus qu’à profiter de ce grand spectacle à l’américaine sans aucune arrière pensée !D’ailleurs, tout est fait pour faciliter la prise en main et privilégier le fun : les menus sont simples, différents niveaux de difficulté sont proposés, et même les contrôles peuvent être plus ou moins complexes selon vos préférences. Parfait pour un jeu qui se veut résolument orienté arcade et dont beaucoup de joueurs voudront profiter au plus vite, sans forcément passer par une longue phase d’apprentissage.Nous avons donc droit à un mode carrière assez simpliste qui nous propose trois grandes régions des Etats-Unis : Colorado, Alaska, et Death Valley. Chacune est découpée en plusieurs zones au sein desquelles de multiples épreuves vous attendent. Il y a principalement des courses, classiques ou par élimination voire en duels. Mais le freestyle est également à l’honneur pour vous permettre de prendre possession de l’arène et de proposer les plus belles cascades… ou les plus loufoques, au choix !Le contenu est donc assez consistant avec des épreuves qui se déverrouillent au fur et à mesure de vos exploits, des défis à relever, et un paquet de véhicules sous licence à débloquer au fur et à mesure de votre progression. Un mode multijoueur online répond à l’appel, et on salue la présence d’un mode multi local en écran splitté. Bravo !Évidemment, il fallait que la conduite de ces monstres soit aussi amusante que leur aspect le laisse supposer. C’est là que Milestone démontre son savoir-faire avec des sensations manette en mains plus grisantes que par le passé. Nous voilà au volant de mastodontes au poids inavouable et c’est exactement le sentiment qu’on retrouve en jeu. L’inertie est énorme et la “voiture” s’écrase lamentablement au premier freinage appuyé ou lors d’un virage un peu trop optimiste.La moindre collision provoque des rebonds impressionnants et les lois de la physique se rappellent à votre bon souvenir de façon permanente ! En outre, la présence des roues arrière directrices est déstabilisante et demande un certain temps d’adaptation. En effet, vous allez gérer la direction avant avec votre stick gauche et la direction arrière avec le stick droit. Si cette option est facultative et désactivée dans le mode le plus facile, il serait quand même dommage de ne pas l’utiliser car elle donne beaucoup de sel au gameplay.L’ambiance en jeu est vraiment réussie avec un speaker sooo american pour présenter les épreuves, des décors typiques plutôt réussis et des véhicules bien modélisés et qui affichent fièrement les dégâts subis ! La course est évidemment prétexte à détruire tout ce qui se trouve sur votre passage, d'ailleurs cela vous apporte carrément du boost !En arènes, les figures à effectuer sont parfois complexes mais toujours amusantes et visuellement jouissives. Un menu tutoriel vous décrit d’ailleurs les plus belles stunts à réaliser. Techniquement, c’est encore une bonne surprise : le jeu est fluide et agréable à l'œil, même si les versions concurrentes feront fatalement mieux sur ce point. Le rendu global reste de bonne qualité sur Switch et n’a pas à rougir. Ouf !Au chapitre des regrets, on notera une bande son dynamique… presque trop ! Heureusement, les réglages permettent de l’atténuer si vous le souhaitez. La présence de voix en français vient largement compenser. Il y a également un système de départ canon (il faut maintenir le régime moteur dans la bonne zone avant que le départ soit donné) mais avec les gâchettes de la Switch, bon courage pour en profiter !Enfin, le moteur physique du jeu est globalement réussi mais semble parfois un peu dépassé par les évènements, comme par exemple quand plusieurs concurrents se percutent joyeusement créant une salade composée de pneus et de portières rebondissantes. Rien de grave pour un jeu typé arcade, cela ajoute même du fun !Enfin, on aurait aimé une vue intérieure. Ici, seule une vue capot est présente en plus des vues extérieures. Encore une fois, ce n’est pas la fin du monde !