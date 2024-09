Test de MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics, c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleurs … combos.

Qu’est ce que c’est ?

Les différents modes de jeux

Marvel Versus Capcom est une compilation de jeux de combat emblématiques où s'affrontent des personnages légendaires issus des univers Marvel et Capcom. Imaginez Spiderman contre Ryu, Iron-man contre Dhalsim ou encore Venom contre Chun-Li ! Le roster de personnages s'étoffe au fil des jeux pour notre plus grand plaisir. Cette compilation retrace l'histoire de la franchise, depuis ses débuts en 1993 avec «The Punisher» (qui est d’ailleurs le seul beat' em up de la sélection) jusqu'à son apogée en 2000 avec « Marvel Versus Capcom 2 ».Bien que ces jeux aient été réédités à plusieurs reprises au fil des ans, c'est la première fois que ces 7 titres cultes sont réunis sur une même cartouche et accessibles sur Nintendo Switch. Au-delà de la simple compilation, cette édition propose des nouveautés bienvenues.Les filtres graphiques permettent de retrouver l'esthétique des écrans d'époque, et les options de personnalisation sont nombreuses : choix de la version (japonaise ou américaine), configuration des touches, sauvegarde rapide, et même quelques petites triches amusantes pour faciliter le déblocage de certains personnages cachés.- The Punisher (1993) : un jeu à part, où le Punisher et Nick Fury font régner leur propre justice dans un beat 'em up sanglant.- X-Men : Children of the Atom (1994) : les X-Men et même Akuma se réunissent pour affronter Magnéto dans ce jeu de combat explosif.- Marvel Super Heroes (1995) : les héros Marvel sortent de l'ombre des X-Men ! Captain America, Spider-Man et d'autres se battent pour le contrôle des Pierres d'Infinité, chacune offrant des pouvoirs uniques.- X-Men vs. Street Fighter (1996) : les mutants rencontrent Ryu, Ken et la bande de Street Fighter dans des combats épiques en 2 contre 2.- Marvel Super Heroes vs. Street Fighter (1997) : les super-héros Marvel prennent la relève dans ce 2 contre 2, avec l'ajout des «assists» pour des combats encore plus dynamiques.- Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes (1998) : le crossover ultime ! Les héros Marvel affrontent les personnages emblématiques de Capcom comme Mega Man et Strider.- Marvel vs. Capcom 2 (2000) : un casting gigantesque de 56 personnages pour des combats frénétiques. Un classique, même avec son équilibrage un peu chaotique.Le mode Offline vous propose une expérience de jeu personnalisée et adaptable, vous permettant de découvrir ou de redécouvrir les 7 jeux de la compilation à votre propre rythme. Vous pouvez ajuster la difficulté, les dégâts, la vitesse du chronomètre, et même débloquer des personnages et des couleurs cachées, normalement accessibles uniquement en jouant.Ce mode «à la carte» supprime toutes les contraintes pour un plaisir de jeu optimal. De plus, vous pouvez sauvegarder votre progression à tout moment pendant une partie et la reprendre instantanément grâce au chargement rapide, éliminant ainsi toute frustration liée à une éventuelle défaite.Le mode Entraînement, accessible en appuyant sur + depuis l'écran de sélection du jeu, est incroyablement complet et dépasse de loin ce qui était proposé à l'époque. Il vous permet de vous entraîner avec votre personnage favori et de perfectionner vos techniques grâce à des fonctionnalités avancées : affichage des inputs, des dégâts, du nombre de coups dans un combo, visualisation des hitbox et même consultation des frame data. Un outil indispensable pour progresser et maîtriser les subtilités de chaque jeu.Le mode en ligne, véritable ajout et point fort de cette compilation, vous offre la possibilité d'affronter des joueurs du monde entier dans des matchs amicaux ou classés. Vous pouvez également consulter votre classement pour vous mesurer à vos amis et aux autres combattants en ligne. Le Rollback Netcode* garantit des parties en ligne fluides et sans lag, tandis que l'optimisation des inputs assure une réactivité parfaite des commandes.Passons maintenant au mode musée, qui risque de plaire aux joueurs sensibles à la direction artistique de cette compilation. Il est divisé en deux parties. D'abord le mode Galerie qui présente de nombreuses images liées aux jeux, comme des dessins des personnages, des environnements et des moments importants. On peut aussi y voir des croquis et des plans qui montrent comment les jeux ont été créés. Ensuite le mode Musique qui permet d'écouter toutes les musiques des jeux. On peut y retrouver les musiques célèbres de personnages comme Guile ou Ryu, mais aussi les musiques des niveaux, des menus, etc.Enfin, une section nommée «Palmarès» propose un système de trophées pour suivre votre progression dans le jeu. Les défis vont de la simple complétion d'un jeu à des objectifs plus spécifiques comme gagner avec une attaque particulière ou détruire un certain nombre d'éléments du décor. Ce système ajoute une dimension ludique intéressante, encourageant l'exploration et la maîtrise des différents titres. Un véritable atout pour les joueurs cherchant à compléter le jeu à 100%, mais peut-être moins essentiel pour les autres. Quoi qu'il en soit, c'est un ajout bienvenu qui enrichit l'expérience globale.*Le rollback netcode est une technologie utilisée dans les jeux en ligne pour réduire le lag et assurer une expérience de jeu fluide, même avec des connexions internet lentes. Il prédit les actions des joueurs et corrige les erreurs en rembobinant le jeu si nécessaire. Presque tous les jeux de combats utilisent cette technologie de nos jours.