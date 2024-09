Test de Crossy Road Castle : Toujours plus haut !

Petits animaux et grandes aventures

Remplir son journal

Soyez pas solo !

Vous débutez avec un nombre limité d’animaux que vous pouvez incarner : poulet, chat, chien, du très classique mais attention ! Au fil de votre aventure, vous allez avoir accès à une machine pour débloquer de nouveaux personnages ou des chapeaux. Libre à vous, donc, d’arpenter les tours en incarnant un poulet avec un cône de chantier sur la tête. Pourquoi commencer par vous parler de la personnalisation ? Parce que ces éléments, chapeaux rigolos, petits personnages adorables et drôles, donnent le ton de votre aventure.Une fois votre personnage sélectionné, vous voici à choisir votre tour à gravir. Il y en a plusieurs, qui se débloquent au fur et à mesure de votre progression. La tour aux licornes, celle en chantier, la tour gâteau ou encore l’antre des trolls… Chacune a un petit nom et surtout une direction artistique, des ennemis et des niveaux en lien avec l’univers choisi. Et cela va du plus cohérent au plus absurde, en passant par des niveaux complètement déjantés.Ce qui rend Crossy Road Castle particulièrement intense, c’est que le jeu est infini. Chaque tour possède un nombre de niveaux infinis, générés procéduralement, ce qui fait que chaque ascension est différente. Toutes les tours possèdent cependant deux passages obligés : tous les 10 niveaux, une machine vous permet d’acheter des coeurs (des vies) pour 100 pièces ; tous les 30 niveaux, un boss vous barre la route.Il n’y a pas vraiment besoin de revenir sur le gameplay de Crossy Road Castle tant il est minimaliste : on appuie sur A pour sauter et le joystick gauche pour se déplacer. Après… C’est à vous ! Les niveaux s'enchaînent parfois timés par des éléments qui tombent, de la lave qui monte ou autre. Parfois, vous pouvez trouver une porte verte qui vous emmène vers un niveau bonus où se trouve une émeraude. Il y en a plusieurs par tour. A vous de voir si les défis valent la récompense !Le style graphique est adorable et coloré : le voxel ajoute de la profondeur aux environnements, le principe de la tour est ingénieux puisque vous tournez autour, de porte en porte, de face en face. A l’intérieur des pièces, vous pouvez trouver deux types de ressources : les pièces jaunes et les violettes.Les jaunes sont présentes en abondance : ce sont elles qui vous permettent d’acheter des coeurs. Contre 500 pièces jaunes, vous pouvez aussi actionner la machine à chapeau.Les violettes, elles, sont plus rares. Il y en a parfois dans les niveaux, à des endroits complexes à atteindre, ainsi qu’une tous les dix niveaux et d’autres en bonus lorsque vous battez les boss. Les pièces violettes n’ont qu’une utilité : une fois que vous en avez 50, vous pouvez actionner une autre machine, celle des personnages et ainsi débloquer un nouveau protagoniste.Votre progression peut-être retrouvée dans un journal, regroupant, page après page, les collectibles disponibles. Une double page par tour, incluant les personnages spécifiques à chaque tour, les chapeaux qui vont avec, ainsi que les autocollants, qui sont des trophées en interne. Débloquer une nouvelle tour, réussir à atteindre l’étage 100, mais aussi se faire cuire les fesses sur la lave, les objectifs sont nombreux, attestent de votre progression mais demandent aussi un peu d’imagination pour parvenir à tous les accomplir.Déjà très fun en solo, Crossy Road Castle ajoute une touche de chaos avec plusieurs autres modes. Des défis, d’abord, avec la possibilité de grimper un nombre d’étages définis dans un temps donné pour obtenir des récompenses (des pièces pour débloquer des éléments/personnages). Mais aussi la possibilité de jouer jusqu’à 4 en local ou en ligne. Et si les niveaux étaient déjà chaotiques lorsque vous étiez seul face à votre console, on vous laisse imaginer le bazar que c’est d’y jouer à plusieurs.Vous pouvez donc y jouer en local ou en ligne. Dans tous les cas, les niveaux sont les mêmes et il faudra que chacun traverse la porte pour valider votre progression. Cela promet un énorme bazar, soit sur le canapé, soit dans les vocaux de jeux. Parce que le potentiel de chaos de Crossy Road Castle est déjà très important en solo, alors on vous laisse imaginer jusqu’à 4 sur le même écran !!