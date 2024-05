Test du DLC La Tour de l'Ordre de Splatoon 3 : Aller plus haut dans la tour infernale !

Une ambiance post-apocalyptique

Un bon équilibre et un bon potentiel de rejouabilité

Ce DLC prend place dans un monde à part et accessible hors ligne, autour d'une poignée de personnages bien connus des habitués de la licence Splatoon. Notre personnage Huit rencontre en effet Coralie et Perle apparues dans le deuxième volet du jeu. Tout ce petit monde se retrouve piégé dans une grande tour blanche au milieu d'un paysage désertique. Une menace informatique risquant de se propager du virtuel au réel, l'Ordre, nous oblige à affronter chacun des trente étages de la tour qui l'abrite pour en venir à bout.Au sein d'étages qui prennent la forme de niveaux instanciés, notre personnage s'élance assisté de Perle métamorphosée pour l'occasion en compagnon assistant compact volant très précieux pour venir à bout des mini objectifs proposés. Les discussions entre étage dévoilent petit à petit les tenants de cette histoire parallèle au jeu principal qui risque toutefois d'avoir des conséquences cataclysmiques si l'on échoue à enrayer le processus destructeur enclenché.Avec ses dons en informatique Coralie a en effet imaginé un programme qui s'est emballé et qui entend bien mettre fin à tout bouleversement et même tout changement, risquant de figer chaque être pour toujours dans un gris éternel. Charge à nous d'en venir à bout, de libérer Coralie et d’arrêter l'entité qui a établi ses forces au sommet de cette tour infernale.Si les joueurs de Splatoon et a fortiori de ses modes histoire risquent de ne pas être décontenancés par le défi proposé par ce DLC, malgré tout ils risquent de trouver la difficulté proposée plus que satisfaisante et surtout parfaitement adaptée à leurs envies. En effet chacun des niveaux des trente étages de la tour se décline selon cinq niveaux de difficulté, facile, normal, difficile et impitoyable et selon cinq modes de jeux : l'élimination de vortex générateurs d'ennemis, la poursuite de fuyards, la défense de zone, les boules à guider et le rotor à accompagner.Tous ces modes ne sont pas totalement inédits puisque certains s'inspirent peu ou prou d'autres modes déjà existants, malgré tout ils sont ici déclinés entre des dizaines de terrains et de configurations qui apportent de la variété à l'expérience. Souvent éclair en mode facile ou normal, le stage peut durer un peu plus longtemps si l'on se retrouve empêtré dans les travers des modes difficile et impitoyable. Le jeu aime également corser le défi avec quelques niveaux Danger que l'on rencontre de temps en temps et qui apportent une petite contrainte supplémentaire potentiellement assez stressante.La présence de Perle sous forme de petit automate volant à nos côtés n'a rien d'anecdotique car outre pouvoir apporter un soutien par des attaques propres et parfois salvatrices, elle apporte aussi une nouveauté de gameplay astucieuse et que l'on en viendrait presque à regretter une fois revenu dans les modes du jeu principal : une possibilité de planer en étant accroché façon tyrolienne. Combien de fois cette option qui se déclenche dès que le personnage saute en maintenant le bouton de saut appuyé nous a sauvé la vie ? On ne compte plus et on s'est très rapidement adapté à la technique pour se tirer de situation périlleuse.Ces moments de grand danger risquent d'ailleurs d'être plus que fréquents tant les vagues d'ennemis s'avèrent intenses et agressives. Le tout nouveau bestiaire gluant, rampant ou volant n'a de cesse de nous pourchasser dans chacun des niveaux généralement de taille réduite. La fuite, le repli et le positionnement stratégique seront ainsi vos alliés pour gagner parfois sur le fil et en multipliant les actes désespérées en bon kamikaze.Pour remporter la victoire, le jeu nous oblige à mobiliser toute notre palette d'actions, grâce à nos armes principales mais également sans faire l'impasse sur l'arme secondaire et l'arme spéciale dont on scrute avec avidité la jauge se remplir car celle-ci doit faire partie intégrante plus que jamais de toute bonne stratégie dès qu'il s'agit de franchir les niveaux les plus corsés. On pensera également à ramasser sans faute les quelques objets qui peuvent apparaître au détour d'une caisse ou bien lâchés par les ennemis car ceux-ci permettent souvent soit de renforcer l’armure, de regagner de l'encre voire de déclencher les attaques d'assistance de Perle très efficaces.Si le jeu n'était qu'un simple roguelike sans fil conducteur, l'expérience aurait été tout juste sympathique mais les développeurs ont eu la bonne idée d'inclure un fil rouge sous la forme des équipements et d'améliorations constantes de notre personnage pour l'enrichir plus encore. Franchir un étage de la tour permet en effet de gagner une puce qui agit comme un buff le temps d'une ascension. Autant dire que les puces accumulées en gravissant la tour permettent à notre personnage de devenir petit à petit une vraie petite machine de guerre et les ennemis n'ont qu'à bien se tenir. En choisissant parmi les trois niveaux de chaque étage, on peut ainsi choisir la difficulté qui nous sied le mieux ou alors regarder plutôt le bonus associé à la puce.On peut ainsi modeler son personnage en renforçant son attaque, en boostant plutôt sa vitesse ou encore en maximisant l'assistance de Perle. Certains étages proposent même de faire une halte au distributeur automatique qui propose une puce ou bien un bonus très utile à l'achat. Tout est question de liberté dans le jeu, aussi que les amateurs de défis toujours plus corsés se rassurent, ils peuvent faire l'impasse sur ces moments distributeur tandis que les plus prévoyants pourront grappiller ainsi quelques étages en faisant les pauses systématiques aux distributeurs automatiques.Si l'ascension se passe sans encombre, quelques étages stratégiques révèlent des défis spéciaux qui consistent à affronter un boss, tandis que le dernier niveau propose naturellement un boss final. Ces combats sont accessibles mais peuvent vite s'avérer fatals en manquant de vigilance. Attention à ne pas perdre la vie de trop car échouer à n'importe quel étage marque la fin complète de l'ascension et il conviendra de la reprendre entièrement. On prend d'ailleurs le pari que vos premières tentatives risquent de mettre à l'épreuve votre patience avant de trouver le point d'équilibre qui permet de franchir d'une traite toute la tour. La première fois on profite d'ailleurs d'une fin dantesque extrêmement réussie (avec un gros coup de cœur musical) et bien sûr avec une envie décuplée de reviens-y.En effet ce DLC propose une bonne dose de rejouabilité car il invite à réinvestir la tour avec cette fois-ci une autre combinaison d'armes, de manière à débloquer encore plus de clefs que après avoir vaincu un boss et ce afin d'ouvrir de mystérieux casiers qui attendent sur la place monochrome. Quant aux perlettes que l'on amasse en récompenses après chaque tentative d'ascension de la tour, elles peuvent être dépensées de plusieurs manières. On peut, si on le souhaite, les accumuler et repartir le cas échéant depuis un étage atteint précédemment ou bien encore faire quelques achats cosmétiques pour le jeu principal, ainsi que profiter des talents de hackeuse de Coralie.Celle-ci propose en effet de modifier durablement notre personnage Huit de manière à le rendre plus résistant, plus fort ou bien de varier les attaques une fois dans la tour. Ce sont autant de bonus qui sauront satisfaire les plus curieux et que les puristes se garderont bien de choisir pour garder la plus intacte possible l'escalade exigeante de niveaux courts mais bien corsés. Malgré tout on recommande fortement d'investir a minima dans le hack des vies supplémentaires pour s'éviter toute frustration terrible d'un arrêt brutal et cruel de l’ascension de la tour au-delà du vingtième étage.