Test de El Shaddai : Metatron vous attend

Et la lumière fut

Un bon vieux jeu

Ici, nous sommes face à une copie scolaire, offrant le strict minimum mais n’allant pas au-delà. Malgré le côté “remastered HD”, El Shaddai: Ascension of the Metatron a des couleurs qui bavent, saturées, des environnements sans contrastes ni ombres et des cinématiques datées, même pour 2011.

Soyons honnête : l’utilisation de textes bibliques permet de ne pas trop se casser la tête sur le scénario. A défaut de cinématique et de textes d’introduction, ce sont donc des extraits de la Bible que l’on peut lire. Le principe est simple : vous incarnez Enoch dans sa quête des sept anges déchus. Bien que le jeu prévienne que les développeurs sont de confessions différentes, le scénario ne fait que calquer la Bible sans se poser trop de questions.Une intrigue très classique, qui ne réserve pas vraiment de surprise tout au long de votre progression. Le jeu n’est pas vraiment inventif : mélangeant l’action-aventure avec le hack’n’slash, vous allez explorer des environnements aux couleurs saturées et à l’esthétique old school rappelant que le jeu est initialement sorti en 2011. La saturation des couleurs est d’ailleurs un problème à l’écran : bien que le jeu ne soit qu’un long couloir, les couleurs brouillent les frontières et vous donnent parfois l’impression d’avancer sur du vide.El Shaddai: Ascension of the Metatron HD Remaster souffre d’une réalisation particulièrement datée. Outre des graphismes aux couleurs saturées, le gameplay est particulièrement rigide. Votre personnage n’a qu’un nombre très limité de mouvements, qui se répètent à l’envie. Pour gagner, il suffit de spammer un bouton sans trop faire plus de choses. Vos coups s’enchainent, sonnent parfois votre adversaire et vous pouvez lui piquer son arme à ce moment-là.Là aussi, votre arsenal est limité : voler l’arme d’un ennemi ne vous octroie absolument rien, ni bonus ni arme supplémentaire. Les environnements se suivent et se ressemblent : même s’il existe des différences visuelles, le principe reste le même, avancer dans un couloir, vaincre des ennemis et continuer.La caméra réagit aussi de façon aléatoire, dans les phases d’exploration, elle suit le couloir, dans les moments de combat, vous pouvez la contrôler. Joystick droit et gauche pour se déplacer et la bouger, que du très classique pour ce jeu qui manque de punch et d’originalité.