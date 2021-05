Test de The Colonist (Switch)

Coloniser la galaxie !

A peine échappés de la Terre, que les petits robots auto-répliquant s'emparent de la galaxie. A eux de coloniser l'univers ! Et au joueur de le accompagner !



The Colonist est avant tout un jeu de construction et de simulation. Ce city-builder n'est pas sans rappeler la multitude de titres du même type (Project Highrise, Tropico, The Settler, SimCity, etc.). Reprenant les mécaniques du genre, The Colonist propose une version portable et accessible, mais aussi mignonne du city-builder.



Les petits robots du jeu ne sont pas sans rappeler « ROB » le robot dans leur design. Et il faudra leur fournir eau et nourriture (oui oui, même les robots mangent !) pour avancer, construire de nouveaux bâtiments, mener à bien des recherches, etc.



Chaque construction a son propre design, et bien que certains peuvent être assez proches, une attention toute particulière a été apportée à leur rendu visuel, à leurs évolutions en fonction de leur niveau, etc. Quelques éléments de personnalisation viennent compléter un graphisme fouillé qui reste totalement lisible et coloré.

Bâtir une nouvelle civilisation

L’optimisation de votre colonie n’est cependant pas essentielle dans les premiers temps. En effet, même si ce type de titres poussent à réfléchir à chaque placement, à être le plus efficace et le plus stratège, le jeu n’est pas pénalisant. Ce qui en fait un titre parfait pour les débutants du genre, et ceux qui n’aiment pas forcément se prendre la tête.







Qu'a The Colonist en plus ?

Nous l’avons évoqué : The Colonist possède de très nombreux modes de jeux. Les défis requièrent une part d’ingéniosité et de rapidité, le facteur temps devenant essentiel à l’accomplissement des objectifs.



Le bac à sable propose de faire varier différents paramètres et laisseront le joueur libre de faire tout ce qu’il souhaite sur son petit bout de planète. La campagne solo, quant à elle, a l’avantage de développer petit à petit les différents aspects du jeu, comme un immense tutoriel.



Chaque mission a pour objectif d’apprendre des mécaniques de jeux, de les explorer ou simplement de se focaliser dessus. C’est à ce moment-là que le joueur fera connaissance avec le système de gestion de conflit et de guerre. Car non, les petits robots ne sont pas les seuls sur cette planète ! Et les intentions des autres robots ne sont peut-être pas totalement pacifiques…

Le principe du city-builder est ici complètement respecté : construire, augmenter, passer d’un âge à un autre. Les limites de la carte s’agrandissent par la construction de miradors. L’atelier permet d’effectuer des recherches, de débloquer de nouvelles constructions ou simplement d’augmenter le rendement.Au-delà des classiques du genre (résidences, puits, forges, mines, etc.) se trouvent quelques constructions plus fun mais tout aussi utiles : l’élevage de moutons nécessitera de déterminer les cases occupées par les bestioles pleine de laine ; le verger fera pousser des pommes que le pressoir transformera en jus de pommes (car non, apparemment nos robots ne fonctionnent pas uniquement à l’huile de moteur).La roue des menus offrent un éventail de possibilités et nous encourageons les joueurs à le fouiller de fond en comble. Le menu « conseiller » donne pleins d’informations intéressantes et de conseils.Mais c’est le menu « gestion » moins clair dans son intitulé qui regorge des informations les plus essentielles : notamment la carte ! Grâce à elle, le joueur aura un aperçu des ressources disponibles qu’elles soient dans son périmètre d’action ou proche.Le seul véritable défaut reste cependant inhérent à ce genre de jeu : la multitude d’informations à ingérer et à retenir pour réussir à avancer ou à mener à bien les missions sélectionnées. Armez-vous de patience, il faudra peut-être quelques essais afin d’éviter la pénurie de ressources !