Test de Super Bomberman R Online (Switch)

L’expérience Bomberman en ligne ultime ?

Nostalgie quand tu nous tiens

La recette du bon free-to-play

Un Bomberman, ça reste un Bomberman !

Dans la mesure où ce Bomberman s’articule autour du multijoueur puisqu’il s’agit d’un free-to-play, on pourrait s’attendre à ce qu’il s’agisse de la meilleure expérience multijoueur de la série.Mais si le mode bataille à 64 est amusant et apporte un peu de fraîcheur à multijoueur en perdition dans les jeux classiques de la série, dire de ce Bomberman Online qu’il s’agit de l’expérience multijoueur ultime de la série est partiellement faux. Cela s'explique par un fait simple : mis à part le mode bataille à 64, il n’y a rien à faire dans le jeu, sans passer à la caisse.Les néophytes seront au regret de constater que les modes Standard et Grand Prix ne sont pas au rendez-vous. Enfin, ils ne sont pas au rendez-vous à moins de disposer du premium pack, auquel cas vous pourrez jouer à ces modes en salon privé.En revanche, si vous souhaitez jouer en ligne à ces modes avec d’autres joueurs à qui vous ne pouvez pas envoyer le code de votre salon, c’est tout simplement impossible. Seul le mode bataille à 64 sera disponible dans ce cas, en sélectionnant Match rapide. Par ailleurs, l'onglet porte très mal son nom car le chargement d'une partie peut s'avérer être très long.Avec ce Bomberman R Online, Konami joue la carte de la nostalgie des joueurs. En proposant divers Bombers issus de ses illustres licences (Castlevania, Metal Gear Solid, Silent Hill, Princess Tomato in the Salad Kingdom…), l’éditeur compte bien vous faire passer la main au portefeuille.Surtout qu’il ne s’agit pas seulement de skins sans la moindre importance car chaque Bomber dispose de ses propres statistiques et surtout, de ses propres capacités ! La plupart des Bombers issus d’autres licences sont par ailleurs inclus dans le pack premium. On notera d’ailleurs qu’un Bomber Fall Guys est également présent, de quoi attendre sa sortie sur Switch.D’autres collectibles sont disponibles, comme des thèmes, des skins pour les Bombers classiques et vos bombes, des cadres de profil… Cette fois, un plus large panel de licences de Konami est exploité. On retrouvera donc en plus du Gradius, Contra ainsi que d’autres séries plus ou moins connues. Étonnamment, certaines licences phares de Konami manquent pourtant à l'appel, mais on ne peut exclure que du contenu autour de celles-ci soit ajouté au cours des prochaines saisons.Malgré un certain manque de contenu, les équipes de Konami ont suivi la recette free-to-play qui rapporte gros à la lettre, sans en oublier les ingrédients principaux : un battle pass (enfin, techniquement il y a en a 2 mais un seul est renouvelé, l'autre est simplement un "pass de démarrage") et ajouter “régulièrement” de nouveaux personnages et autres collectibles.Comme pour la plupart des free-to-play, le Battle Pass est renouvelé tous les 90 jours (donc tous les 3 mois). Avec lui, de nouveaux skins, danses, cadres… sont disponibles. En revanche, contrairement à d’autres jeux du genre, il faut repasser à la caisse chaque saison car le Battle Pass ne permet pas de gagner suffisamment de monnaie in-game pour pouvoir racheter le Pass à chaque fois. Il faut donc verser régulièrement une dizaine d’euros si vous souhaitez obtenir chaque Pass.Concernant les personnages et autres collectibles, on ne nous propose pas tous les jours de nouveaux skins, etc…, puisque les nouveautés sont ajoutées à chaque nouvelle saison, d’après ce que l’on a pu voir. En revanche tous les jours la boutique propose différents articles à l’achat.S’il avait beaucoup de défauts, ce que l’on ne pouvait pas enlever à Super Bomberman R, c’était de revenir à la formule originale qui fait le charme de Bomberman. Pour ce Super Bomberman R Online, c’est exactement pareil, avec l'apport de nouveautés qui n'entachent pas le tableau ! Il est loin d’être parfait, manque terriblement de contenu, mais on se réjouit de pouvoir jouer à un Bomberman qui reste assez fun.Parce que si les derniers opus n’ont pas reproduit le fiasco de Bomberman: Act Zero sur Xbox 360, on ne peut pas dire pour autant qu’ils étaient incroyables. Super Bomberman R a déjà le mérite d’arrêter l'hémorragie, et ce Super Bomberman R Online tente de cautériser la plaie, même si Konami est loin d’avoir trouvé la solution idéale pour éviter que Bomberman ne finisse comme Castlevania, Silent Hill et Metal Gear Solid ! Il y a encore du travail mais l'éditeur est en bonne voie et nous propose une expérience amusante, à faire si possible à plusieurs.