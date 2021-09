Test de Spiritfarer : la douceur qui apaise votre coeur.

L’histoire de la gentille faucheuse

Ô Capitaine, mon capitaine !

L’Odyssée de Stella

Spiritfarer, c’est avant tout sa narration, dans laquelle vous incarnez Stella, une jeune fille mystérieuse qui prend la relève de l’ancien passeur d’âme. A travers son aventure, Stella prend possession d’un navire sur lequel elle accueille des âmes qui semblent intimement liées à sa vie passée.Chaque âme dispose d’une personnalité et d’un récit qui lui est propre. C’est leurs histoires qui guideront votre navigation sur les eaux de l’entre deux mondes. Car le rôle de Stella est de préparer les âmes défuntes à partir dans l’autre monde. Pour y arriver, elles lui confient de nombreuses tâches à accomplir avant de se sentir prêtes à partir pour de bon.Même avant de vous rejoindre, beaucoup d’entre elles vous demanderont d’accomplir des quêtes. Une fois accomplies, elles vous rejoignent sur votre navire et prennent la forme d’un animal totem. Il y en a de toutes sortes et sont toutes aussi bien réalisées les unes que les autres. Une fois à son bord, Stella doit satisfaire leurs besoins sociaux et vitaux. Les fantômes ont besoin de discuter, de câlins, et surtout de nourriture. Il y a une dimension sociale très importante à l’instar d’un Harvest Moon ou Story of Seasons.Ils vous racontent leurs vies passées avec leurs joies et leurs blessures. Leurs récits sont humains, touchants, profonds et remplis de mélancolie. Il est intéressant de creuser la carapace de chacun. Pour ce faire, ils vous confient des missions. C’est là que la gestion de votre navire entre en compte.En tant que Capitaine, il y a énormément de choses à faire sur le pont. Avec un cycle de jour et de nuit, vos journées sont rythmées par les quêtes et la récolte de matériaux en tout genre. Il n’y a pas vraiment de quête principale à proprement parler si ce n’est celle d’envoyer toutes les âmes dans l’autre monde.Durant la journée, vous devez naviguer entre les différents points notables figurant ou non sur votre carte. Ces destinations permettent de mettre pied à terre sur des villages où marchands et potentiels futurs pensionnaires vous attendent. D’autres lieux ne sont que des points de récolte, tels les différents types de bois et de minerais.Les matériaux permettent de fabriquer des logements et des ateliers de fabrications, telle la fonderie ou des espaces de jardinerie. Vous pouvez y planter des graines afin de récolter toutes sortes de légumes. Vous pouvez les combiner avec du poisson et différentes sortes de viandes afin de concocter des plats. C’est de cette façon que vous satisfaites le besoin en nourriture de vos résidents.Mais votre rôle ne s’arrête pas là. Il faut également améliorer votre navire, l’agrandir, débloquer de nouvelles structures et lui apporter des fonctionnalités pour naviguer toujours plus loin. Les eaux sont délimitées par une barrière de glace. Équiper votre navire d’un brise-glace ne sera pas de refus pour explorer ces zones.Certaines de vos destinations ne seront pas accessibles sans ces améliorations, notamment celles liées à des quêtes confiées par pensionnaires. Pendant que vous mettez le cap sur des coordonnées, vous pouvez toujours vous poser à l’arrière du bateau et pêcher. Elle est pas belle la vie ? euh la mort plutôt ?Au-delà de taper la discussion à tout le monde et de récolter des ressources en pagaille, pour progresser, il est primordial d’explorer les moindres recoins du monde. Ce qui est génial, c’est qu’entre deux destinations, vous êtes libre de vaquer à vos occupations à bord. Aucun instant n’est perdu et c’est ce qui rend l’exploration si agréable. Vous pouvez même trouver des cartes au trésor.Le jeu propose un mode coop local, et c’est un super prétexte pour embarquer avec vous un acolyte qui s’incarnera dans la peau du chat de Stella, Daffodil. Il est adorablement bien réalisé. La gestion à deux joueurs est intelligente. Au lieu de splitter l’écran en deux où de bloquer l’un des joueurs au détriment de l’autre, le champ de vision s’éloignera vous donnant toute la latitude d’admirer les décors magnifiques de chaque endroit que vous visiterez. Chacun se déplace librement et le deuxième joueur peut très bien s'occuper des tâches pendant que le premier fait son travail d'assistant social.La réalisation graphique est à couper le souffle. C’est coloré et les animations sont remplies de détails, avec une fluidité sans faute. L’exploration est un réel plaisir. Sous ces allures de plateforme à défilement horizontal, Spiritfarer exploite très bien cette mise en scène et apporte des éléments de Metroidvania. Vous serez amené à débloquer des capacités tel que le double saut, ou encore le vol plané. Elles vous permettront de visiter encore plus d’endroits, notamment certains lieux inaccessibles auparavant.