Test de Ship Graveyard Simulator : tout casser !

Tout péter pour repartir sur des bases solides ?

Une nouvelle épave apparaît

Et c’est tout ?

Ship Graveyard Simulator est donc une simulation de destruction de vieux rafiots envoyés à la décharge. Sauf que vu la taille des bâteaux, vous vous doutez bien que cette décharge est immense et ressemble plus à un cimetière d’éléphants mécaniques. Vous êtes livré à vous-même dès les premières minutes de jeu : uniquement armé de votre marteau, vous pouvez vous déplacer, taper sur tout ce qui passe et, si le cœur vous en dit, commencer à récupérer vos premiers matériaux.Pas de scénario, donc, mais plutôt l’envie et le besoin de récupérer cuivre, bois, tuyau pour construire d’autres bâtiments et ateliers et ainsi commencer à exploiter au mieux votre nouvel environnement. Bien entendu, le jeu est guidé : il inclut un système de missions et d’objectifs qui vous permettent d’une part de comprendre le fonctionnement du soft et d’autre part de ne pas partir dans tous les sens. Ainsi, vous apprenez le maniement du marteau, acheter votre première scie (et vous vous rendez compte que finalement, ça se manie comme le marteau) et vous faites votre première balade en jeep. Celle-ci est importante : parce qu’elle comporte un coffre, et donc un nouvel espace de stockage, elle devient votre meilleure alliée lors de l’extraction de matériaux. Car au début du jeu, vos capacités sont limitées…Le monde de Ship Graveyard Simulator est une décharge géante, cimetière des navires à ciel ouvert. Sur ce terrain, se sont construits des abris de fortune pour les chercheurs de métaux comme vous. La “ville” ressemble à un ghetto fait de bric et de broc, mais qu’importe. Vous y trouverez tout l’essentiel : une boutique pour revendre vos matières premières et vous faire un peu d’argent ; une autre pour acheter des outils et dont le catalogue augmente au fur et à mesure de votre progression. De votre côté, le jeu vous demande de construire des édifices comme l’atelier pour raffiner les métaux et l’huile, ainsi que d’autres structures, vous octroyant de nouveaux matériaux.Vous disposez d’une petite maison ! Un luxe puisque celle-ci est équipée, en plus, d’un ordinateur vétuste sur lequel vous allez pouvoir commander des épaves. Ship Graveyard Simulator dispose d’un cycle jour/nuit et d’un défilement du temps : les épaves sont “louées” à la journée, tous les matins, à 8h, vous devrez vous acquitter d’une certaine somme pour qu’elle reste. A l’image de certains contrats, ceux-ci sont à “reconduction tacite”, comme on dit dans le milieu alors attention : pensez à annuler votre location si vous ne souhaitez pas, à 8h venue, payer une journée supplémentaire pour rien ! Car si la toute première épave du jeu n’est qu’à 1$ la journée, les bâteaux suivants sont, eux, à plus de 400$ par jour.Une fois le tutoriel terminé, vous entrez dans une zone de redondance. En effet, la mission “obtenir un nouvel objectif” vous pousse à aller parler à différents PNJ dans le village. Ceux-ci vous proposent deux missions, qui s’apparente à “ramener X matériaux”, les deux différent dans les objets à ramener et dans le montant de la récompense. Seulement voilà : une fois la mission terminée, vous pouvez aller en chercher une autre auprès d’un autre PNJ et là, rebelote. Même typologie de missions, même chose. Rapidement, vous vous rendez compte que le véritable but du jeu n’est pas tant de détruire ce qui vous passe sous le marteau que de contenter des requêtes redondantes, construire ce qu’il faut pour assurer ces missions, louer les épaves pour avoir les matériaux nécessaires, etc.Oui. Et non. Parce que le jeu dispose tout de même d’une certaine progression : extraire des matériaux vous permet d’obtenir de l’expérience, qui vous offre deux points de compétences par niveau gagné. Ces points peuvent ensuite être dépensés pour améliorer vos outils, mais aussi obtenir de l’espace supplémentaire dans le coffre de votre jeep ou dans votre sac à dos. Car celui-ci devient rapidement très étroit, tout comme votre caisse de rangement. Et hors de question de laisser des ressources au sol ! Chaque nuit, tout ce qui traîne disparaît pour laisser place à de nouvelles ressources. Un cycle sans fin qui permet de diversifier vos récoltes, oui, mais qui devient rapidement un problème si vous n’avez pas assez d’espaces de stockage à disposition.Si l’on fait un point rapide sur les contrôles, on ne peut que constater trois choses : le gameplay est identique pour tous les outils (à savoir appuyer sur ZR), la roue des outils est enfin efficace et adaptée à la Switch (il faudra valider d’une pression votre sélection et non plus l’infâme orienter-lâcher), la sélection des matériaux au sol n’est, elle, pas du tout adaptée au joystick avec un pointage imprécis et catastrophique. Le jeu est entièrement à la première personne et tout est une affaire de manque de précision : les déplacements, la sélection, comment se placer pour taper un élément et non pas fracasser dans le vide, parler à quelqu’un ou même ouvrir un coffre. Un système basique de crochetage est ajouté au jeu, mais sans grand succès puisqu’il reste opaque et tout aussi aléatoire que le reste.