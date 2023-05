Test de Peppa Pig : Aventures autour du Monde, mon premier visual novel

Peppa Pig et ses amis

Pour commencer, si vous ne connaissez pas l’univers de Peppa Pig, il faut savoir que c’est avant tout destiné à un jeune public, mais alors vraiment jeune. Cela s’adresse à des enfants de moins de cinq ans. Au-delà, cela perd de son intérêt tant au niveau du contenu qu’au niveau éducatif. Il faut le garder en tête, car cette adaptation vidéoludique se destine à la même tranche d’âge.Les aventures relatent le quotidien de Peppa, sa famille, et de ses amis au jardin d’enfants. On y aborde de nombreux thèmes de manière bienveillante et avec humour. Cette adaptation s’installe dans le même ton, mais à la différence qu’il est possible de créer son propre personnage destiné à devenir ami(e) avec Peppa. Ensemble, ils partent à la découverte du monde à travers la représentation de plusieurs grandes villes connues, dont New York. Cependant, la représentation est remplie de clichés entre les grattes-ciel, la Statue de la liberté et les rues bondées de voitures en guise d’exemple.Avant cela, on commence donc par créer sa version enfant dans l’univers cartoon. L’éditeur de personnage est assez complet et permet de créer de nombreuses combinaisons. On apprécie également la petite touche moderne et inclusive concernant la possibilité de se créer une famille avec un, deux, trois parents, voire plus et du même genre potentiellement. La voix off indique même qu’il y a plusieurs façons d’être une famille et qu’aucune n’est meilleure que l’autre.Dire que le genre visual novel est né à partir des jeux de drague à tendance érotique au Japon. C’est assez drôle car cela a bien évolué jusqu’à l'élaboration de ce jeu pour les enfants. Une fois votre avatar créé, les mécaniques du genre deviennent évidentes. Les dialogues sont omniprésents comme dans le dessin animé. On retrouve les voix françaises d’ailleurs, mais on ressent un jeu d’acteur plus réservé et moins émotif. Le timbre de la voix est monotone.Cela dit, c’est quand même une bonne chose car l’intégralité de l’aventure est doublée. Heureusement, car rappelez-vous, mis à part des enfants très précoces, en dessous de cinq ans, les bambins ne savent pas encore lire. Même si le niveau n’est pas élevé cela reste une expérience pour les plus petits. D’ailleurs à ce titre, il y a régulièrement des intéractions avec le décors et les éléments qui le composent. A chaque fois, une petite légende apparaît pour indiquer sur quel bouton appuyer. Cela permet de bien guider leurs petites mains.Seulement, peut-on parler d’expérience vidéoludique ? Le gameplay ne se limite rien qu’à cela, bouger son personnage et appuyer sur A pour parler aux gens, ramasser les objets au sol ou encore sauter dans les flaques de boue (oui Peppa adore ça). Certes c’est mignon et l’animation reprend avec brio la qualité du dessin animé. Mais en termes d’expérience, cela reste très léger. Surtout qu’elle ne propose pas différents choix scénaristique. C’est très linéaire et l’enfant se contente au final de regarder l’écran où il doit bouger et interagir occasionnellement.