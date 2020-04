Test de Shinsekai: Into the Depths (Switch)

C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la glace qui poursuit l'homme !

Des mécaniques riches... qu'on ne spoilera pas !

Vagues enivrantes

Le début de l’aventure ne vous laissera pas le temps de souffler puisque vous serez éjecté de votre laboratoire sous-marin par la glace. Shinsekai : Into the Depths fait presque l’impasse sur la narration directe et les tutoriels. Vous êtes seul et dépassé, et les développeurs entendent bien vous faire ressentir cette solitude.Au départ, le concept du titre est même un peu obscur puisque le jeu sera dans son premier quart une réelle fuite en avant. Poursuivi par la glace, vous ne prêterez que peu d’attention aux plantes que vous ramassez et aux éléments que vous récupérez en tuant la faune sous-marine plutôt hostile et creusant dans les sols, murs et plafonds.Ce n’est que plus tard, alors que vous commencez à vous familiariser avec la maniabilité et l’inertie de votre personnage que vous serez amené à vous intéresser à ces précieuses ressources qui vous permettent non seulement d’améliorer votre combinaison mais aussi de crafter des objets qui vous aideront dans votre exploration.Là où le jeu impressionne, c’est par cette faculté à vous faire découvrir chacune de ces mécaniques par vous-même grâce à un level-design intelligent. Tout n’est évidemment pas parfait, et certains concepts prendront un peu plus de temps à assimiler (les limites de l’apprentissage par le level-design) mais fonctionne dans l’ensemble plutôt bien. On aura un peu pesté face à certaines phases où l’on n’aura pas compris ce que l’on attendait de nous, mais on ne reste jamais bloqué très longtemps, et même les explorations “inutiles” recèlent en général leurs petites découvertes.Si Shinsekai n’a de prime abord pas d’objectif final, on ne fait finalement que fuir au départ, on se laisse porter par les énigmes à résoudre. Une porte est fermée, il faut rebrousser chemin pour trouver un interrupteur ou un mécanisme pour continuer son chemin.Cependant, un objectif reste toujours clair dans la tête du joueur, c’est d’améliorer la résistance à la pression de son scaphandre, seul moyen de s’enfoncer toujours plus dans les profondeurs et atteindre son prochain objectif. Ce dernier sera généralement indiqué sur la carte (on ne nous laisse donc pas totalement errer sans but, même si ne vous attendez pas à devoir simplement suivre en ligne droite le marqueur. L’accès à la zone est en général bien caché, et c’est là qu’il faudra explorer, analyser et analyser encore votre carte. On se sent vraiment à la fois perdu et explorateur, un sentiment vraiment captivant.On ne vous dévoilera donc pas trop les mécaniques du titre, qui font partie intégrante du plaisir que procure le titre. Mais avant de s’attarder sur le gameplay, il y a encore quelques points que nous pouvons aborder sur la progression dans le titre.A côté des ressources que l’on récupère sur les cadavres des ennemis, sur la flore et lors de nos excavations, il existe un dernier type de ressource capitale : celle permettant de faire évoluer la résistance de votre combinaison à la pression. C’est la seule ressource que vous trouverez en quantité finie, et c’est un élément que le jeu n’explique pas correctement.C’est donc un point qui pourra bloquer votre progression les premières heures, le temps de déduire la chose. Le jeu met en revanche à votre disposition plusieurs moyens de les détecter pour les afficher sur votre carte. Une fois cette donnée assimilée, la progression se fera de manière plus fluide et agréable. Un point que les développeurs auraient dû mieux expliciter dans le titre, mais c’est chose faite ici.L’autre élément de progression sera la découverte d’objets et d’armes qui vous débloqueront l’accès à de nouvelles zones, dont une découverte majeure dont on ne vous gâchera pas la surprise mais qui vient bouleverser quelque peu l’exploration en milieu de partie. Le jeu regorge de ce genre de petites surprises bienvenues qui devraient vous tenir en haleine.Shinsekai est un vrai bonheur de prise en main. L’impression d’être sous l’eau est bluffante, et offre un panel de mouvements plutôt inédit. Notre personnage peut se mouvoir dans toutes les directions, et est soumis à la résistance de l’eau. En revanche, il faudra contrôler la force de sa chute sous peine de subir des dégâts.Sa combinaison dispose également d’un propulseur permettant, à la manière d’un jet-pack, de foncer dans une direction. Le feeling est vraiment très agréable avec ce qu’il faut d’imprécision pour ressentir vraiment les difficultés à se mouvoir dans l’eau sans que cela ne soit désagréable. Les sensations sont au contraire vraiment très bonnes et rare sont les jeux à reproduire aussi bien cette impression d’évoluer l’eau, particulièrement en 2D.Le jeu vous tiendra en haleine pendant 8 à 10 heures lors de votre run, et vous proposera ensuite de retenter l’aventure en difficulté supérieure, ou dans un new game plus à la difficulté accrue et avec quelques variations. Vous pourrez aussi tenter de retrouver tous les collectibles si le cœur vous en dit. La rejouabilité est donc plutôt mince, mais l’aventure principale vaut déjà le détour à elle seule, surtout vu le prix tout doux du titre.Côté technique, le jeu est une franche réussite. On voit de-ci de-là que le titre a été d’abord pensé comme jeu mobile, mais cela sied parfaitement bien à l’écran de la Switch. Le jeu ne déméritera pas en mode docké, même si c’est là qu’on pourra observer les quelques imperfections du titre.Les développeurs ont fait un travail remarquable sur la réalisation de Shinsekai et on s’émerveille régulièrement de la qualité des effets aquatiques, même si les décors ne seront pas en reste, avec leurs créatures évoluant en arrière-plan.Les animations ont elles-aussi bénéficié d’une attention particulière, et particulièrement celles du personnage principal. Celui-ci étant muet, cela contribuera beaucoup à l’ambiance et il ne sera pas rare de s’émouvoir de ses réactions.Enfin, on se doit de souligner les efforts des développeurs sur le son et la musique. Ceux-ci varient en fonction de la profondeur, nous immergeant encore davantage dans le monde de Shinsekai.Et comme le recommandent les développeurs, l’usage d’un casque est vraiment primordial pour se rendre compte de l’excellent travail de ce côté. Une fois le jeu terminé, vous aurez d’ailleurs accès à un sound-test permettant de faire varier la profondeur afin de mieux se rendre compte des variations de cette dernière. Tout simplement bluffant.