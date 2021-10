Test de Ruin Raiders : un petit Tactical Rogue Like

Les ruines, le seul terrain de jeu

Un tactical de qualité

Qui dit Tactical dit RPG et qui dit Roguelike, dit difficulté

L’objectif et le contexte historique de cette production est d’aller le plus loin possible dans les ruines. Pour un petit budget, le scénario ne casse pas trois pattes à une oie et n’est qu’un contexte pour pour la mise en scène.On commence donc avec un bon petit tutoriel, très bien réalisé et intégralement en français. Pour les personnes n’ayant jamais eu l’occasion de jouer à un Tactical, ce didacticiel est très accessible et ne dure que quelques minutes.Ensuite on est propulsé sur la base des Raiders qui sera votre seul et unique paysage hors des ruines. La base a une importance certaine et nous y reviendrons plus tard. On passe directement à l’action.Pour une petite création, l’action est globalement bien réalisée. Il n’ y a aucun ralentissement et les animations de combat sont agréables, même si elles ne sont pas spectaculaires. Les personnages sont bien modélisés avec un graphisme très mignon, oui des explorateurs en armures avec des têtes d’animaux, c’est choupi !Donc comment se passe concrètement le jeu ? Quand vous pénétrez dans les ruines, vous dirigez une troupe de trois raiders. Vous explorez comme dans un dungeon crawler, les pièces une par une avec la possibilité de vous téléporter dans les salles déjà visitées. Chaque pièce a sa petite particularité ou non. Il sera très fréquent qu’il n’y ait absolument rien, et quand il y aura quelque chose, cela pourrait être un coffre, un interrupteur, un marchand, ou un combat.C’est là que ça se gâte, parce que des combats il y en aura beaucoup. Au départ, ils sont assez simples, car les ennemis sont au même nombre que vous, c’est à dire trois et ne disposent que de très peu de points de vie. Mais très vite, cela devient difficile et les affrontements deviennent stratégiques où chaque action doit être mûrement réfléchi.Les combats tactiques à répétition vont user votre mental. Ce type de runs est beaucoup plus épuisant que les runs sur des jeux comme Dead Cells ou Hades. Dans ces derniers, on tape dans le lard et on fait appel à notre dextérité. L’adrénaline monte et on ressent énormément d’excitation. On peut même dire que plus on joue, plus on est alerte. Dans RR, c’est complètement. Avec les enchaînements de combat, votre résilience intellectuelle est mise à rude épreuve. Au bout du vingtième combat, avec des raiders à moitié mort sans aucun objet de soins, pas sûr que vous trouviez une stratégie adaptée pour survivre.La mort est permanente alors ne vous attachez pas à vos raiders. Même si vous avez gagnez plein d’expérience et plein de compétences, une fois mort c’est retour à la case départ. Tant pis pour les équipements, ils sont perdus à jamais. Il y a une très bonne dimension RPG au titre comme vous pouvez le lire. Chaque race d'animaux à des compétences qui leurs sont propres. Mais la Mort, qui se prénomme Rogue, est passée par là.La seule chose que vous sortirez de votre run, c’est l’entium, la monnaie du jeu. Chaque combat remporté vous octroie une somme d’entium. Ce ne sont pas des combats gratuits, il y a un gain à en faire autant. Il y a des coffres qui donnent également. Cette monnaie sert absolument pour tout ! Elle permet en pleine run, d’acheter des soins hors combat, de l’équipement chez le marchand, ou d’améliorer votre base hors des ruines.La base quant à elle, a une importance capitale puisqu’une fois bien améliorée, c’est elle qui vous permettra d’aller plus loin dans votre prochaine run. Elle permet de débloquer le niveau maximal de raiders, de porter des équipements plus performants, de recruter plus de race d’animaux, et bien d’autres choses. La boucle du Roguelike est ainsi bouclée.