Test de Rogue Heroes : Ruins of Tasos (Switch)

Devenez le héros que vous voulez !

Comme souvent dans ce type de jeu, tout commence par une légende. Celle des ténèbres qui se sont abattus sur le monde, et de celles qui menacent, une fois encore, de l’engloutir. Il n’y a qu’une personne capable d’endiguer la menace : Vous !



A tous ces aspects s’ajoutent une micro-gestion de village : construisez (contre des gemmes, voir plus loin) des bâtiments pour vous permettre d’augmenter vos statistiques ou simplement d’agrandir votre maison.

Comment on devient un héros ?

Il y a, dans Rogue Heroes : Ruins of Tasos, un côté die and retry. Les donjons et les gemmes que vous y récoltez, vous poussent à les refaire, encore, et encore et encore, afin d’augmenter au maximum vos statistiques. Les gemmes vous permettent aussi d’ouvrir des passages entre les étages, afin de faciliter votre ascension. Il y a aussi un côté « Zelda-like » dans le déroulement du jeu : les salles sont remplies d’ennemis, mais aussi d’énigmes, de boutons à appuyer, de blocs à déplacer et de coffres à ouvrir. Ceux-ci peuvent contenir des gemmes, mais aussi des petites clés pour avancer. Au troisième étage, un gros coffre contient la clé du boss !

Un bestiaire à compléter

Parmi les outils présents (et disponible via les boutons L et R, ou en allant dans le menu adéquat avec le +), vous trouverez un bestiaire. Celui-ci s’étoffe au fur et à mesure de vos combats… à condition d’avoir tué au moins un ennemi avec ! Oui oui, taper avec un livre vous donne des infos sur ce que vous venez de frapper. Outre le côté comique de la chose, ceci nous montre un peu la tournure du jeu. Car en effet, même s’il est tout de même question de sauver le monde, Rogue Heroes : Ruins of Tasos est aussi un titre léger, avec un fond d’humour bienvenu.

Seul c’est bien, à deux, c’est mieux !

Le mode multijoueur permet alors de refaire l’intrigue avec plus de joueurs, de tenter des parties en ligne, ou simplement de se faire des donjons à plusieurs. Ou juste de se balader dans Tasos et d’explorer le monde !

Vous vous éveillez donc dans une bâtisse un peu branlante, aux planches pas forcément étanches, mais avec une vocation : celle d’être le véritable héros que Tasos attend. Ni une, ni deux, vous voilà parti à la conquête du monde avec une épée, un bouclier et un court tutoriel, presque sous la forme d’un rêve, qui vous apprend les rudiments du gameplay.Rien de bien compliqué : on se déplace au joystick, R et L permettent de faire défiler les outils à disposition (et quelques armes supplémentaires comme l’arc ou le bestiaire (oui on y reviendra), un bouton d’action pour frapper à l’épée (Y), un pour parler/lire les écriteaux, un pouvoir spécial (bouton B) selon la classe du personnage, parmi les 8 à débloquer, et une dernière gâchette pour le bouclier. Bien entendu, il y a quelques petites subtilités, mais globalement la simplicité des commandes rend le titre extrêmement accessible.La chose est à la fois simple et complexe : pour devenir le héros de Tasos, il faudra vaincre les titans et venir à bout des quatre grands donjons de la carte. Ces quatre donjons vous donnent des clés, pour ouvrir le cinquième, qui n’est autre qu’une arène géante (et un accès au mode « donjon sans fin » pour prolonger l’expérience encore un peu).Nous l’avons mentionné, les donjons sont procéduraux. Mais encore ? Tous les donjons sont composés de la même façon : trois étages, avec un boss à la fin du 3e étage. C’est dans l'enchaînement des salles que l’aspect procédural se dévoile. En effet, à chaque passage, l’ordre des salles sera modifié. Tant que vous n’aurez pas récupéré la carte du donjon dans un coffre ou sur un ennemi, vous avancerez à l’aveugle, la carte se dessinant au fur et à mesure de vos découvertes. Mourir signifie se réveiller dans son lit, au village. Les gemmes gagnées en donjon vous permettent alors d’augmenter les statistiques, les caractéristiques de vos armes, votre endurance, etc. A vous de bien gérer vos stocks de gemmes : celles-ci ne se trouvent que dans les donjons !Comme dans tous les RPG qui se respectent, vous trouverez aussi des quêtes annexes, des poissons à pêcher, des succès à débloquer (pour la gloire et les statistiques plus qu’autre chose), ou encore des zones de la carte à explorer en plus de celles que vous traverserez pour l’intrigue principale.Le donjon infini vient clore votre aventure en solo, encore que « clore » ne soit pas le bon terme : puisqu’il est infini. Le traitement graphique, tout en pixel art, n’est pas sans rappeler les Zelda des années 80/90 et c’est pour notre plus grand plaisir ! Rétro gamer et actual gamer s’y retrouveront parfaitement, afin de mener ensemble la campagne pour la sauvegarde du monde !Rogue Heroes : Ruins of Tasos se démarque principalement par son aspect multijoueur. Il existe deux modes : local ou online. En local, vous pourrez jouer avec un seul joycon pour contrôler l’un des personnages et même récupérer un à partir d’une de vos sauvegardes (avec toutes ses stats !).Bien qu’il n’existe aucun contrôle de caméra dans le jeu, le mode multijoueur en local prend en compte l’indépendance des joueurs en reculant la caméra afin de toujours garder tous les protagonistes à l’écran. Et c’est bien pratique dans les donjons !