Test de Rising Lords : Gestion et Moyen Âge

Soyez un bon seigneur. Ou pas

Une immense déception

En vous permettant de vous mettre dans la peau d’un seigneur médiéval et de pouvoir gérer votre empire, Rising Lords vous interroge sur votre façon de jouer et d’appréhender le monde. Tous les paramètres sont modifiables : la dîme (les impôts) peut être diminuée mais aussi doublée ; la taille de votre armée dépend de votre volonté à aller détruire les villes alentour ; vos paysans peuvent aussi bien s’occuper de reconstruire une ville que de s’occuper des champs. Comme dans tous les jeux de gestion, Rising Lords vous propose de très nombreux paramètres à gérer…… et comme souvent dans les jeux de gestion sur console, le résultat n’est pas vraiment satisfaisant. Car avant même d’avoir accès au jeu et à ses différents paramètres, vous allez être confronté aux nombreux problèmes du titre : des écrans de chargement nombreux et parfois long, et surtout une jouabilité aux fraises qui va vous demander plus de réflexion sur comment faire pour aller cliquer sur ce bouton que sur ce que cela peut faire.Le jeu est aussi sorti sur Steam et on sent, une fois la manette en main, que le titre n’a pas vraiment été pensé pour la Switch (ou simplement pour être joué à la manette). Pas de problème, vous vous dites : l’avantage de la Switch réside dans son tactile, cela peut… non. Il n’y a pas de tactile dans Rising Lords. Juste des temps de chargement, des combinaisons de touches pour avoir accès à certains menus (à base de R + les flèches directionnelles, par exemple) et beaucoup de patience de votre part.Parce que malheureusement, en plus des temps de chargement nombreux, le jeu peut être amené à laguer. A ramer et à vous faire attendre, notamment lorsqu’il s’agit des mouvements des bots sur la carte. Et ce, dès le tutoriel. C’est vraiment dommage : le principe du jeu est sympathique, les graphismes bien réalisés, la musique agréable et pas trop redondante. Mais pour le reste…Le principe du jeu est celui d’un jeu de gestion classique : vous avez accès à des paysans que vous allez pouvoir déplacer sur la carte, les placer dans différents emplacements qui sont tantôt un champ, tantôt une ville, etc. Chaque lieu vous permet d’avoir un type de métier différent et de gérer votre royaume. Un marchand se balade sur la carte, vous permet d’acheter certains autres items. Un autre menu vous permet de gérer votre armée.En fait, Rising Lords est composé de plusieurs menus, parfois sans vraiment lien les uns avec les autres : à part une esthétique médiévale qui lie l’ensemble. Une fois vos actions réalisées, vous pouvez terminer le tour et ainsi laisser aux bots le soin d’effectuer leurs propres actions. A vous d’attendre, maintenant, que tout se mette en place.Il existe dans Rising Lords des phases de combats : des batailles rangées, des sièges, etc. De la même façon que vous déplacez vos unités sur la carte, vous allez gérer votre armée de deux façons : les unités à déplacer et les cartes. Celles-ci vous permettent d’utiliser des actions spéciales, comme passer au-dessus d’une palissade, par exemple. Si sur le principe c’est une excellente idée, en jeu, c’est un autre problème : les adversaires ne sont pas équilibrés, soit trop facile à vaincre, soit l’aide des cartes est accessoire. Sans oublier les temps de chargement, les temps de latence des adversaires à la moindre de leur action.