Test de Inkulinati : griffonner dans les marges

De l’encre dans les marges

Du prestige, des animaux et des enluminures

Encre-or un effort

L’esthétique est aussi une réussite : tous les codes médiévaux sont respectés, reprenant des enluminures réelles et des codes graphiques réels pour leur donner vie. L’animation est au top : vos petits personnages bougent et vous font des clins d'œil, se frappent joyeusement dessus ou grimacent quand la fin approche. Tout est caricatural, certes, mais avec une touche de malice qui donne une véritable identité à tous ces personnages. Les choix, tout au long de votre aventure, donnent aussi une certaine orientation à votre aventure. Plus vous gagnez de prestige, plus vous débloquez des nouveaux éléments pour vos futures parties : nouvelles actions de main, nouveau deck de personnages, nouvelle héroïne de début de partie…

Le principe peut paraître simple, il est en plus d’une grande accessibilité. Qui ne s’est jamais ennuyé en cours ? Au travail ? Dans une salle d’attente ? Qui n’a jamais gribouillé des formes géométriques, des petits personnages, des animaux ou d’autres choses dans les marges d’un cahier, sur un magazine, sur une feuille blanche ? Dans Inkulinati, c’est pareil : à l’intérieur même des manuscrits du Moyen- ge, vous allez pouvoir dessiner et vous livrer à de grandes batailles épiques ! L’encre vivante n’attend plus que votre plume pour s’exprimer.Le principe est simple : vous choisissez votre avatar et c’est parti. Le menu de jeu se découpe en plusieurs parties : une encyclopédie, qui fait office de tutoriel et qui vous explique pas à pas toutes les possibilités du gameplay ; et une campagne. Celle-ci est vaste et vous propose d’avancer sur un chemin où vous devrez faire des choix : préférez-vous augmenter votre santé globale ou le nombre de gouttes d’encre vivante à votre disposition ? Vous battre ou obtenir un bonus ? Le chemin se trace de la même manière que dans certains rogue like à embranchement.Graphiquement, le jeu regorge de petits détails : reprenant l’esthétique des enluminures du Moyen- ge, allant jusqu’au bout de sa démarche, le titre est bourré de références drôles. On peut mentionner ce premier sage, qui nous fait passer le tutoriel, qui ressemble à une version médiévale de Yoda. Ces animaux que l’on contrôle et avec lesquels on peut déstabiliser l’ennemi en montrant notre derrière. Ou encore, lors de certains affrontements, le texte dans le fond de la page où se déroule la bataille qui se pare d’écriture relatant votre partie.Le jeu affiche clairement son propos : vous vous ennuyez et pour lutter contre cet ennemi invisible de toujours, vous dessinez des combattants dans les marges et les faites s’affronter grâce à l’encre vivante. Celle-ci est d’ailleurs présente sur le terrain. En arrêtant vos unités sur une tâche d’encre, vous en récoltez quelques gouttes. Plus vous en avez, plus vous pouvez invoquer d’unités en les dessinant (et donc en consommant de l’encre). Vos combattants sont de plusieurs sortes : des épéistes pour le corps à corps, des hallebardiers pour un peu plus de portée, des archers pour la distance, des évêques pour bénir et octroyer des bonus, un étrange escargot qui gobe tout ce qui se trouve à portée, des trompettes de guerre pour d’autres types de buffs… Et d’autres encore qu’on vous laisse découvrir.Vous débutez avec un certain nombre d’encre, de prestige, de type d’unités et de pièces. Plus vous avancez, plus vous pouvez en gagner. Certains embranchements vous poussent à choisir : préférez-vous augmenter votre encre maximale, votre santé, obtenir de nouveaux types de combattants ou bien du prestige ? A vous de décider, de tracer votre propre chemin.Inkulinati fait partie de ces OVNI que l’on adore découvrir : un tactical à l’horizontal, où vous allez pouvoir naviguer en haut, en bas, à droite et à gauche ; où il n’y a pas de cases mais des emplacements sur une ligne tracée dans un carnet ; où vous allez pouvoir pousser des unités hors des lignes pour les détruire, mais aussi les frapper de votre main, celle qui dessine, pour aider vos unités encrées. Le titre regorge de bonnes idées : des actions de main, qui permettent de faire glisser vos unités, d’ajouter des obstacles, de frapper ou de bénir certains animaux.