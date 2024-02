Test de Legend of Steel Empire, retour à l’âge d’or des arcades shoot’em up

Le old school dans toute sa splendeur

Un système de jeu très accessible et efficace

Sur fond de musique militaire grésillante comme un vieux poste de radio, l’histoire se dévoile sous la forme d’une carte du monde et de documents jaunis nous donnant l’impression de découvrir des archives historiques sur la mise en place des différentes batailles stratégiques.Dans un monde au début de l’ère de l’acier où l’empire Motorhead a conquis et asservi la quasi-totalité de la planète, vous êtes le dernier espoir de la République de Sylverhead. Le seul à pouvoir renverser cette dictature. Dans cet univers steampunk où d’immenses cuirassés, des locomotives blindées ou de puissantes forteresses dominent ciel et terre, partez avec votre avion Striker ou votre zeppelin abattre vos ennemis dans des combats de shoot intenses.Pas de longues cinématiques, juste des lignes de narrations qui nous expliquent la situation après chaque bataille. Cependant, ces textes sont intégralement en anglais et ne sont pas toujours faciles à comprendre. Fort heureusement, cela n’a pas de réel impact sur l’immersion. Nous pouvons nous contenter de les faire passer en accéléré pour passer à l’étape suivante.Même s’il s’agit d’un remaster en HD, on reconnaît bien là les anciens jeux de shoot d’arcade avec un petit vaisseau qui doit dégommer tout ce qui se met en travers de son chemin. Certes, les graphismes ont été lissés et sont moins pixélisés, les couleurs plus nettes et les différents véhicules plus facilement reconnaissables. Mais force est de constater que ce style totalement old school.Le système de jeu a, quant à lui, un petit côté simple mais bien addictif.Parlons maintenant des parties en elles-mêmes. Sous forme de différents stages, nous n’avons le choix qu’entre deux véhicules volants tout au long du jeu : un avion, efficace par sa rapidité, ou un zeppelin, beaucoup plus lent mais bien plus puissant. Il n’existe pas de possibilité d’améliorer nos appareils mais nous pouvons choisir le type de difficulté entre facile, normal, difficile et très difficile.Après ces choix, le gameplay est particulièrement simple à assimiler et logique. Avancer avec le joystick gauche, tirer devant nous avec A, tirer derrière nous avec Y, lâcher une bombe avec B. Ces dernières sont incroyablement puissantes et peuvent tout balayer sur leur passage sous la forme d’un immense flash lumineux bleu.Evidemment, selon l’appareil choisi, nous avons soit une soit trois bombes en tout. Donc autant les utiliser avec parcimonie. En haut à gauche de l’écran se trouve notre barre de vitalité. Une fois vide, nous perdons un de nos trois cœurs de vie.Même en mode facile, le jeu ne l’est pas tant que ça. Comme nous ne pouvons choisir qu’entre rapidité ou puissance, il est soit difficile d’esquiver les projectiles ou les ennemis, soit difficile de détruire tous les obstacles. Heureusement, nous avons des petits bonus flottants dans les airs nous permettant de regagner un peu de vitalité perdue, d’obtenir un bonus d’attaque ou des points supplémentaires pour le score final.Mais il faut garder à l’esprit que nous n’avons que trois vies avant un game over en tout et un seul game over possible nous permettant de continuer notre partie en cours. Une fois que nous avons écoulé toutes nos chances, la partie s’arrête définitivement, nous amenant au tableau des scores réalisés, avant de recommencer depuis le tout début.