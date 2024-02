Test de Witch Rise : Witchy-doom

Petit porcelet deviendra grand ?

Sorcière, sorcière, prend garde à ton…

... derrière !

Vous êtes une jeune fille transformée en cochon. Vous n’avez qu’un seul recours pour retrouver votre humanité : sortir de chez vous, explorer, tenter de vaincre la malédiction et peut-être celle qui vous l’a lancée. Un scénario simple, mais efficace, qui explique votre périple tout en laissant de la place à votre imagination.Car au final, le principal dans Witch Rise, c’est de faire vibrer la corde rétro et de vous plonger dans un monde tout en pixel art, en vue à la première personne, dont la progression n’est pas sans évoquer les anciens Doom. En couleurs saturées et animations mignonnes. Plutôt facile à prendre en main, Witch Rise nous entraîne dans un labyrinthe de salles plus ou moins vastes, qu’il vous faut arpenter si vous voulez redevenir humaine.Soyons honnête tout de suite : le jeu est ultra pixelisé, le bestiaire est assez redondant et limité et il est extrêmement facile de se perdre et de tourner en rond. La liste des défauts du jeu continue : l’aspect FPS est intéressant, mais les ennemis sont souvent rapides et votre visée manque de précision, ce qui fait que vous tapez souvent dans le vide. A l’épée, vous ne disposez pas forcément de la profondeur, ce qui fait que vous pensez être au corps à corps alors que pas du tout. Au bâton magique, il faut bien viser pour pas que les projectiles ne passent à côté de votre cible. Des défauts de conception et de jouabilité auxquels il faut s’adapter et s’habituer pour réellement profiter du titre.Les possibilités sont limitées : puisque vous êtes à la première personne, vous ne voyez pas ce qui se trouve derrière vous. Souvent, des ennemis vous attaquent par derrière, entraînant la nécessité de vous tourner vers eux, sauf que vous avez aussi des adversaires devant vous… Bref, certaines salles regorgent d’ennemis et il sera délicat d’en sortir indemne. Alors, me direz-vous, ce jeu est particulièrement décevant, passons notre chemin. Non ? Disons juste que c’est un poil plus nuancé que cela.Car Witch Rise n’est qu’à 4,99 € sur l’eShop. Un prix dérisoire pour un titre qui commence à devenir intéressant à partir du moment où vous débloquez le bâton magique permettant de toucher à distance.Witch Rise se joue simplement : un joystick pour se déplacer, un autre pour tourner la caméra, les gâchettes pour tirer/taper et changer d’armes. Vous avez la possibilité d’afficher la carte sur votre écran, ce qui sera nécessaire si vous ne voulez pas tourner en rond. En effet, Witch Rise fait partie de ces titres qui vous mettent facilement la tête à l’envers et votre sens de l’orientation à rude épreuve.Tous les moyens sont alors bons pour essayer de trouver LA porte qui vous permet d’aller là où vous n’avez pas encore exploré : longer les murs, tenter de trouver une logique à la forme des salles (qui n’est pas nécessairement rectangulaire malgré le schéma qui vous sert de carte), etc.Si vous parvenez à vous y retrouver, vous pourrez alors faire face à quelques combats de boss assez simplistes : comme souvent, il faut comprendre le pattern de l’ennemi et tenter de passer au travers pour faire des dégâts. Si votre vie arrive à zéro, pas de panique : vous vous retrouvez chez vous et pouvez de nouveau explorer les lieux, les différents biomes, etc.