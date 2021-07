Test de Pokémon Unite (Switch)

Mais c'est quoi un MOBA ?

En effet il y a deux sortes de jeux. Il y a les MOBA et les autres. Mais qu'est-ce que c'est exactement un MOBA ? Si vous êtes adepte des consoles sans connaître le marché des jeux PC, le terme ne veut pas dire grand chose pour vous. Pourtant c'est un style ultra populaire. Les joueurs pro gagnent des millions lors des événements eSport.Le terme MOBA vient de la langue de Shakespeare. C'est un acronyme dont les lettres signifient Multiplayers Online Battle Arena. En français cela donne Arène de Combat Multijoueurs en Ligne. C'est littéralement le principe. On ne peut pas faire plus explicite ou plus simple comme désignation. Concrètement, vous vous retrouvez joyeusement en ligne pour vous affronter par équipe dans une arène virtuelle plus ou moins vaste. Le but étant de l'emporter sur l'équipe adverse.Les grands classiques comme League of Legend ou encore Smite, pour ne citer que ceux-là, ont pour principe la destruction de la base adversaire, appelée le Nexus pour remporter la victoire. Pour Pokemon Unite, il n'y a pas de Nexus, mais des points à marquer.Oui vous avez bien lu, pas de Nexus adversaire à détruire dans le titre de Nintendo. Il n'y a d'ailleurs aucune tourelle, ou autre bâtiment visant à ralentir la progression des équipes dans l'arène. On voit déjà d'ici les puristes crier : RÉVOLTE!!!!Ce sont les codes instaurés durant la dernière décennie qui ont imposé ces standards. Pourtant, Pokemon Unite remplit le cahier des charges avec brio. Après tout, le combat se déroule dans une arène où deux équipes s'affrontent. Il y a deux lignes de front et même une jungle. Et c'est principalement là que l'action va se dérouler.Pour faire simple, la jungle est l'endroit neutre de l'arène. La coutume veut qu'un seul joueur par équipe joue le rôle du Jungler. Il élimine les monstres neutres pour progresser et préparer des embuscades. Dans Unite, c'est différent. La jungle a une place prépondérante puisque pour gagner il faut justement éliminer les Pokémons errants qui rapportent des points.Vous pouvez très bien aller embêter l’équipe adversaire aussi. C’est d’ailleurs vivement conseillé dans un MOBA. Pendant que les autres farment du pokémon sauvage, vous pouvez empêcher vos adversaires de tourner en rond. Il n’ y a rien de plus simple. Il y a des hautes herbes qui vous camouflent. Lancez des assauts pour achever les cibles adverses, et ainsi voler leurs points. Ou encore plus sournois, tuer des joueurs opposés pour leur faire perdre des points que vous pouvez récupérer une fois tombés au sol, puis disparaissez dans les herbes. Ces points doivent ensuite être déposés dans ce qu’ils appellent les scoring goals adverses pour être comptabilisés.Ces scoring goals remplacent les tourelles ennemis. Au lieu de tirer sur vous, elles génèrent un champ de ralentissement derrière elles. Ce qui vous empêche, ainsi que vos coéquipiers, de vous aventurer trop facilement dans le camp adverse. Lors du marquage de points, les scoring goals se transforment en panier de basket ! Votre pokémon prend plus ou moins du temps pour charger son saut en fonction du nombre de points dont il dispose. Une fois chargé, il saute pour marquer. A la fin du temps imparti, c'est l'équipe qui a le plus de points qui remporte la partie.Si cela vous fait peur, il y a un réel accompagnement pour tout le monde. Le principe du jeu est assez simple, une fois les multiples tutoriels lus et entraînements effectués. Dès la première prise en main, il est agréable de constater la maniabilité du titre avec une manette. Les déplacements et l’utilisation des compétences sont extrêmement simplistes. Pour pallier l’extrême complexité des MOBA sur PC, ici l'éditeur propose de jouer avec seulement trois compétences qui évoluent avec vos niveaux. Vous pouvez jouer avec seulement trois boutons et le joystick gauche pour les déplacements.Le titre propose bien sûr des fonctionnalités supplémentaires, cependant tout est très bien expliqué dans les tutoriels qui vous mettent en pratique. Il y a un petit bémol, aucune traduction française n’est encore disponible en Europe. Vous aurez de l’anglais et il faudra s’en contenter.Une fois les premiers tuto terminés vous pouvez enfin passer aux choses sérieuses avec le choix de votre pokémon pour la partie. Si vous choisissez Dracaufeu, vous débutez en tant que Salamèche, puis Reptincel, puis Dracaufeu avec la progression des niveaux. Ce qui est une excellente mise en scène. Il y a évidemment des pokémons qui n'évoluent pas. Mais les compétences de tous prennent du niveau aussi au fil de la partie.Vous avez la possibilité entre deux évolutions par compétence pour varier les plaisirs, et vous adapter en fonction de l’équipe adverse. Les parties durent 10 minutes. Comme on le disait plus haut, à la fin du décompte, c’est l’équipe avec le plus de points qui l’emporte.Ce système de pluri-compétences rappelle Heroes of the Storm, le MOBA de Blizzard. D’ailleurs, Unite nous fait beaucoup penser à lui. Car il est beaucoup plus simple à prendre en main qu’un MOBA classique. Son système n’est pas punitif et permet à tout le monde de s'amuser, même ceux qui sont à la traîne sur les niveaux de leur pokémon. L’expérience vise à mettre à profit la synergie du travail d’équipe porté par les différents rôles : supports, tank, DPS etc...En dehors des combats, le titre propose diverses quêtes à accomplir pour débloquer de la monnaie virtuelle, qui sert à acquérir de nouveaux pokémons et d’autres accessoires de cosmétiques, en plus des récompenses quotidiennes. On retrouve là les mécaniques des jeux mobiles. Cela n’est pas étonnant quand on connaît l’historique du studio de développement.