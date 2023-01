Test de Melatonin : des rêves en rythmes

Le rythme dans la peau

Tic tac tic tac

Le rêve s’emballe ?

Peut-être vous souvenez-vous de Beat the Beat: Rhythm Paradise, sorti sur Wii en 2012. Le principe y était simple : des mini-jeux à faire selon un certain rythme, induit par la musique ainsi que les animations à l’écran. Melatonin reprend exactement le même type de gameplay, choix assumé puisque les développeurs avouent avoir pris le jeu comme inspiration. Vous avez un tutoriel de quelques minutes avant chaque niveau puis vous êtes littéralement jeté dans le grand bain à devoir suivre le rythme, la musique et les images, pour appuyer sur telle ou telle touche au bon moment et ainsi marquer le plus de points possibles.Dans Melatonin, il faudra donc explorer les rêves de votre personnage. Endormi sur le canapé devant la télévision, vous arpentez son esprit nuit après nuit. Chaque nuit, quatre nouveaux rêves sont à votre disposition, chacun avec des thématiques différentes. Pour terminer, un dernier niveau sous la forme d’un mash-up des quatre précédents met vos nerfs à rude épreuve.Il est temps de voir comment se déroule un niveau. Tout d’abord, vous avez accès à une mini carte sur laquelle se trouvent les quatre rêves et le portail d’éveil (le 5e niveau). Si l’on prend l’exemple de la première nuit, vous aurez “Nourriture”, “Shopping”, “Réseaux sociaux” et “Jeux vidéo”. A chaque début de niveau, un tutoriel se lance : vous y apprenez les spécificités rythmiques, le (ou les dans le cas des gâchettes) bouton à appuyer, et pouvez constater les différences graphiques de chaque pattern. Car le diable se cache dans les détails et plus précisément dans les variations à l’écran.Pendant le tutoriel, donc, vous avez tout qui s’affiche à l’écran. Puis, une fois terminé, le niveau se lance, avec la barre de score sur la gauche de l’écran. Et là… il faudra faire confiance à votre oreille et à vos yeux car plus rien n’apparaît ! A vous de vous souvenir des patterns, à vous de les exécuter dans le bon timing. Plus vous réussissez de perfect à la suite, plus rapidement vous augmentez vos points, jusqu’à obtenir une, deux ou trois étoiles. Débloquer le cinquième niveau, le mash-up, nécessite d’avoir récolté huit étoiles en tout, sur les quatre niveaux de la nuit. Cela fait en moyenne deux étoiles par level, ce qui permet de saisir le timing et d’être bien capable de l’exécuter. Car vous en aurez besoin pour le niveau final de chaque nuit qui reprend un mélange des quatre précédents, selon un rythme spécifique.Puisque Melatonin est un jeu de rythme, il est totalement logique qu’il y ait des variations. Plus rapide, plus lent, mais aussi l’ajout d’éléments parasites à l’écran pour vous mettre des bâtons dans les roues, le jeu possède une difficulté calculée et plutôt bien dosée. Bien entendu, certains gameplay vous conviendront plus que d’autres, tandis que plus vous avancerez dans les niveaux plus les encombrements visuels deviennent délicats à gérer.Le tout est présenté dans un univers graphique reposant, tout en nuances pastel de rose et de violet, avec quelques touches de vert et de bleu pour les éléments qui indiquent quand appuyer. Au programme des gameplay possibles, vous avez le clic sur le bouton A, classique. Les deux gâchettes (en réalité, celle que vous préférez entre L et ZL (et entre R et ZR), voire même les deux si vous êtes plus à l’aise ainsi). Mais aussi le fait de maintenir la touche A et de la relâcher au bon moment. Avec ces seuls contrôles, vous pouvez arpenter les niveaux, tenter de gagner le plus d’étoiles ou même tenter les niveaux plus difficiles. Tout est fait pour rêver, profiter d’un jeu de rythme efficace et poétique. Même les options : le jeu peut détecter grâce à un calibrage si vous avez du décalage entre l’image et le son et ainsi vous procurer une expérience de jeu au plus proche de la perfection.Seul véritable malus : le jeu est intégralement en anglais. Cependant, ce malus n’en est pas réellement un au vu du nombre très réduit de textes présents à l’écran. Les seuls qui peuvent être intéressant sont ceux des tuto et ils sont tout de suite après présenté par l’exemple visuel, rendant la lecture des tips assez inutile pour qui ne lit pas la langue de Shakespeare.