Test de Mayhem Brawler : Lifting baston façon 90 réussi !

La loi c’est moi !

Baston générale !

Comme disait le Judge Dredd, film culte des années 90, les super policiers de Mayhem cassent des dents et rendent eux-même justice ! Le scénario est assez bien développé pour un beat’em all. Les phases de narrations sont très bien mises en scène, façon Comics avec dialogues doublés en anglais. Cerise sur le gâteau, entre chaque stage, deux possibilités scénaristiques s’offrent à vous, donnant sur des conclusions du jeu différentes. Ce qui est assez rare et bienvenu dans ce type de jeu.C’est également durant ces années 90, que les Comics ont commencé à arborer des couleurs vives dans le même style que MB. La direction artistique rend littéralement hommage à cette époque avec sa modélisation et surtout le thème abordé faisant écho à Spider Man et autres X-Men.Vous pouvez incarner trois super policiers dotés de capacités surhumaines pour taper du super vilain. De nombreuses références sont passées en revue. Lycanthropes, vampires, et même magiciens shootés à la drogue seront de la partie. L’ensemble revisité dans une époque contemporaine bourrée aux réseaux sociaux ! Entre hommage et satire sociale, l’ambiance second degré casse la baraque !Comme tout bon beat’em all old school, l’action se déroule en défilement horizontal, avec plusieurs groupes d’ennemis à massacrer avant de passer à la zone suivante avant d’arriver au boss. Il y a quelques bulles de tutoriel au début de l’aventure mais le jeu se prend très facilement en main. On retrouve un gameplay des plus simple. Un bouton pour cogner à répétition, un pour les attaques spéciales, un autre pour sauter, et pour ramasser les objets au sol.Malgré une prise en main simple, le niveau de difficulté est déséquilibré. Tout seul, vous êtes rapidement submergé par les vagues d’ennemis qui vous tapent sans scrupule dans le dos. Il est assez difficile de gérer tous les adversaires à la fois. Il faut jouer sur les différents niveaux de hauteur de l’écran pour les attirer du même côté. Il faut remplir rapidement sa jauge d’attaque spéciale pour effectuer des attaques de zone afin de vous défaire de situation à risque.L’aventure peut se faire à deux et même à trois. Dès le moment où il y a un deuxième joueur, l'aventure devient beaucoup plus simple. L’intelligence artificielle est assez basique. Les ennemis arrivent à droite, à gauche et vont taper le premier venu. Il suffit alors de les coincer d’un côté et de les cogner avec la première arme qui vous tombe sous la main. Entre les couteaux, les battes de baseball ou encore les armes à feu, il y a de quoi faire.Toutefois, malgré le fun primaire que procure cette expérience, on regrettera l’absence de combo techniques pour finir les adversaires. Il manque un côté spectaculaire dans la mise en scène surtout pour des héros.