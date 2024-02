Test de Lil’ Guardsman : Qui entre et qui ne rentre pas ?

On n’passe pas !

Vos papiers s’il vous plaît !

Vous vous en doutez, des événements vont survenir pendant votre progression. Le premier est l’appel d’une scientifique qui vous présente une machine pour remonter le temps. Elle s'avère très utile si vous décidez de recommencer une journée. En effet, chaque décision et analyse d’un personnage va vous rapporter un certain nombre d’étoiles une fois votre décision prise.



Certaines journées, vous ne devrez pas obtenir moins d’X étoiles sur l’ensemble de votre journée, par exemple. L’engin vous permet donc de recommencer votre journée. De la même façon, une boutique s’installe à proximité de chez vous, vous permettant d’acheter des cristaux. Ceux-ci sont là pour alimenter les différents outils à votre disposition, mais attention : vous n’aurez pas assez de cristaux pour tout utiliser. Il va falloir faire des choix.

Lil Guardsman vous propose d’incarner Lil et de tenir un poste frontière. Votre mission si vous l’acceptez (encore que vous n’avez pas vraiment le choix) : déterminer qui peut ou ne peut pas entrer dans le Sprawl, une ville où les alliances se font et se défont au rythme des arrivées et des départs de la population. Humains, elfes, nains, orcs, gobelins, vous avez plus d’une centaine de personnages à scruter et à interroger pour savoir si oui ou non ils sont dignes d’entrer. Mais attention : vos décisions ont un impact sur le déroulement de votre histoire.Car Lil a 12 ans et si elle doit d’abord remplacer son père, impatient d’aller voir le match, elle finit par se retrouver dans une grande épopée, tout en restant assise dans sa cabine de douane. Un mariage royal avec plusieurs prétendants, des escrocs qui veulent la soudoyer pour entrer, différents outils pour tenter de déterminer la vérité, Lil va avoir à faire et vos choix ont des conséquences.Attention : le jeu est intégralement en anglais et le niveau pour vous en sortir est assez important. Parce que vous allez devoir démêler le vrai du faux, il vous faudra saisir les nuances dans le discours de celles et ceux qui se présentent devant vous. Pour le reste, Lil’ Guardsman peut s’apparenter à une version cartoon et mignonne d’un Paper please. La différence, ce sont bien entendu les enjeux, nettement plus légers et drôles que dans le jeu de Lucas Pope.Parmi les outils à votre disposition, vous disposez d’une potion de vérité, d’un engin pour voir au travers les vêtements, d’un fouet pour forcer les gens à parler, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi appeler jusqu’à trois personnes au téléphone (la responsable de la garde, une politicienne et un personnage qui s’apparente à un amuseur public), ou encore discuter avec les demandeurs.Le hic, c’est que de votre côté, vous ne disposez que de trois actions par demandeur avant de donner votre verdict (accepter ou refuser l’entrée et même envoyer en prison à partir d’un certain point). Toute la stratégie consiste à prendre connaissance des données du jour (sur un tableau derrière vous) puis de faire vos trois actions de façon à déterminer si oui ou non vous le laissez entrer. C’est là que réside toute la subtilité du jeu.