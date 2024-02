Test de Breakout Birdie Puzzle 2 : déplacer des cubes

Des petits cubes

Déplacez et résolvez

Puzzle game dans la plus pure tradition des jeux mobiles, Breakout Birdie Puzzle 2 n’a pas vraiment de scénario. Vous déplacez des cubes, selon différentes techniques et contraintes liées aux différents niveaux. Difficile de différencier la version Switch d’un jeu mobile (et pour cause, il s’agit à l’origine d’un jeu sur smartphone). L’inconvénient, c’est qu’on se retrouve face à un jeu au principe simple, au design coloré mais un peu pauvre et au principe redondant assez rapidement.Bien sûr, il existe plusieurs modes de jeu, de façon à vous amuser le plus longtemps possible. Mais c’est dans les petites sessions que le titre prend sa réelle dimension. Parce que faire un puzzle ou deux de temps à autre, c’est fun. Parce que la difficulté va grandissante mais que l’on finit tout de même par se lasser assez vite.Difficile aussi d’écrire de grande tirade sur un jeu comme Breakout Birdie Puzzle 2. Il s’agit principalement de déplacer des cubes pour les relier entre eux. Chaque cube a sa couleur, vous devez donc mettre les rouges ensemble, les bleus et les verts côte à côte et ainsi de suite. Parfois, cela s’avère plus difficile : parce que vous ne pouvez pas juste échanger deux blocs comme dans un match three classique.Et c’est probablement là toute la difficulté de certains niveaux. Parce que vous ne pouvez que déplacer des cubes selon la logique du niveau en cours, vous allez tatonner longtemps, tenter de comprendre comment s’articulent les blocs et parfois y arriver par hasard.Breakout Birdie Puzzle 2 possède près de 120 niveaux. Cependant, nous ne sommes pas certains que vous les franchirez tous. Par la redondance, le côté très cheap de son graphisme et l’aspect jeu mobile, même si le jeu est jouable sur Switch on n’est pas certain que la cible principale soit les joueurs de la console de Nintendo.