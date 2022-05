Test de Let’s Get Fit : le fitness dans votre salon

En direct de la salle

Des exercices et des points

Let’s Get Fit est une excellente alternative pour s'entraîner à la maison. Même si le titre manque cruellement de fun et tire vers le logiciel professionnel, c’est aussi ce qui fait la spécificité du jeu : sa ligne directrice rigoureuse, qui encourage autant qu’elle vous pousse dans vos retranchements. Le jeu est cependant instructif et attentif : des messages vous encouragent à faire des pauses, à bien vous hydrater ou encore à bien faire les étirements et autres échauffements sont aussi au programme.

Let’s Get Fit est un jeu de fitness. Ici, pas d’histoire, juste la salle de sport en version dématérialisée. Le rôle du jeu est bien entendu de vous faire bosser, et surtout de vous permettre de faire du sport dans votre salon. Let’s Get Fit se joue de deux façons différentes en fonction de comment vous avez acheté le jeu : avec les sangles (une de poignet et une de cuisse) ou sans. Si vous optez pour la deuxième option, le jeu vous prévient quant à l’approximation de la détection de mouvements. De plus, plusieurs programmes vous seront inaccessibles. Le gameplay est relativement simple : on se balade dans les menus pour sélectionner notre programme et niveau, et ensuite, on est parti pour une séance. La détection de mouvements, cependant, reste approximative la plupart du temps. Sans les sangles, vous ne jouez qu’avec une seule manette (autant dire que vous pouvez faire n’importe quoi pour obtenir les points). Or le jeu est dispo en version numérique, et donc sans les sangles. On aurait préféré un jeu indisponible à la vente en ligne (comme Ring Fit) pour ne pas être pénalisé. Car sans les sangles, autant jouer à Nintendo Switch Sport.Let’s Get Fit reste une alternative intéressante pour qui a envie de faire du sport depuis son salon. Avec une centaine d’exercices différents, quatre coachs présents pour vous motiver, le jeu n’en est pas vraiment un. Nous sommes ici face à un véritable cours de sport plus que devant un jeu. Le côté « fun » vient principalement de certains éléments au sein des séances. Léger et discret, cela rend Let’s Get Fit plus proche du logiciel de fitness professionnel que du jeu. Mais avant tout, voyons comment le jeu s’organise.Let’s Get Fit propose différents programmes de fitness et de sport afin de vous permettre de choisir et de définir tout un tas de paramètres. Ainsi, vous pouvez vous lancer dans un programme de trente jours prédéfinis par le jeu, ou au contraire en construire un de toute pièce, en axant les exercices sur telle ou telle autre partie du corps. Chaque jour, un défi quotidien vous pousse au-delà de vos limites. En moyenne, le jeu vous recommande de faire une séance par jour, d’environ dix à quinze minutes. Chaque exercice et posture vous apportent des points. Des trophées sont aussi à gagner pour chaque objectif rempli. L’idée derrière ces récompenses est principalement de vous motiver à avancer, sans pour autant vous permettre de débloquer des choses.